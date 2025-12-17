Musik Yungblud bezeichnet The Darkness als ‚Türsteher auf einer Party, zu der sie nicht eingeladen waren‘

Yungblud hat The Darkness vorgeworfen, sie würden „versuchen, Türsteher auf einer Party zu sein, zu der sie nicht eingeladen waren“.

Der 28-jährige Sänger reagierte damit auf die Kritik der ‚I Believe In A Thing Called Love‘-Brüder Justin und Dan Hawkins an seinem Tribut-Auftritt für den verstorbenen Ozzy Osbourne bei den MTV Video Music Awards im August. Auf Wunsch der Familie des verstorbenen ‚Paranoid‘-Interpreten trat Yungblud gemeinsam mit dem Aerosmith-Duo Steven Tyler und Joe Perry sowie Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt auf, um Ozzy zu ehren. Der ‚I Think I’m Okay‘-Sänger sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Die Kritik bei den VMAs kam von Leuten, die versuchten, Türsteher auf einer Party zu sein, zu der sie nicht eingeladen waren. Das ist die harte Realität.“ Er argumentierte, dass es besser sei, Widerstand zu erleben und Reaktionen hervorzurufen – so wie Steven Tyler und Ozzy Osbourne es getan hätten – als den Menschen gleichgültig zu sein. Er fügte hinzu: „Wenn man nicht diese Angst hat, sich beweisen zu müssen, dann ist man nicht auf dem richtigen Weg. Wenn die Leute dir gegenüber gleichgültig sind, dann bist du eigentlich gar nichts.“

Yungblud, der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt, hatte zuvor bereits „bittere und eifersüchtige“ Rockkritiker seines Auftritts angegriffen, nachdem die Hawkins-Brüder ihre Kritik geäußert hatten. Darkness-Gitarrist Dan Hawkins bezeichnete den Auftritt ursprünglich als „einen weiteren Nagel im Sarg des Rock ’n’ Roll“, während sein Bruder Justin auf seinem YouTube-Kanal ‚Justin Hawkins Rides Again‘ sagte: „Yungblud scheint sich als natürlicher Erbe von Ozzys Vermächtnis positioniert zu haben – ohne irgendetwas mit den wirklich wichtigen Dingen zu tun zu haben.“ Jack Osbourne sagte Yungblud später, dass „diese Leute verdammt noch mal keine Ahnung“ hätten, wie eng er tatsächlich in Ozzys Leben eingebunden gewesen sei. Im Podcast ‚Trying Not To Die‘ erklärte er: „Sie kennen die verdammte Geschichte dahinter nicht, die Dinge, die wir wissen, und ich dachte mir nur: ‚Scheiß auf euch, Alter.‘ Dom hat meinem Dad etwas bedeutet, mein Dad hat Dom etwas bedeutet. Ich habe dir in der Nacht des Gigs geschrieben und gesagt: ‚Zerstör es verdammt noch mal.'“

Justin Hawkins betonte später, er habe nie „eine Fehde anzetteln“ wollen. In einem Video auf seinem YouTube-Kanal im Oktober sagte er weiter: „Wenn in Echtzeit Tonhöhenkorrektur eingesetzt wird [in Bezug auf seine Kritik an Harrisons Autotune-Nutzung] und all die anderen Beobachtungen, die ich zur Gesamtperformance gemacht habe […], dann sprechen wir von jemandem, der aus dem Musical-Bereich über Disney kommt und nun als Zukunft des Rock gefeiert wird. Und wenn da Echtzeit-Pitch-Correction und dieser Hintergrund vorhanden sind, finde ich es okay, ein bisschen skeptisch zu sein.“ Er wisse, dass das keine besonders populäre Meinung sei, aber einem nur eine einzige Meinung bleibe, wenn man nichts Negatives mehr sagen dürfe. „Jeder darf sagen, was er will“, so Hawkins abschließend.