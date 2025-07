Musik Yungblud: Er eröffnet seinen eigenen Club in London

Yungblud - Thunderbolts - European Première - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2025, 11:00 Uhr

Yungblud verkündete, dass er noch in diesem Jahr an einem ikonischen Ort in London seinen eigenen Club eröffnen wird.

Der 27-jährige Sänger übernimmt die Denmark Street 20 in Soho, die ehemalige Heimat von Wunjo Guitar, jetzt ein paar Häuser weiter, wo Musiker seit 2001 ihre Instrumente kaufen.

Sir Elton John hatte in den 1960er Jahren im selben Gebäude als Teejunge gearbeitet, als dort das Mills Music-Büro untergebracht war. Der Künstler verriet in einem Interview mit der ‚Wired‘-Kolumne der ‚Daily Star‘-Zeitung: „Die Eröffnung findet dieses Jahr statt. Ich möchte, dass die Leute dort abhängen, sich treffen und einen physischen Raum haben, um in dieser virtuellen Welt echte Kontakte zu knüpfen.“ Yungblud, der mit bürgerlichem Namen Dominic Harrison heißt, verriet auch, dass der Club in London der erste von vielen „auf der ganzen Welt“ sein soll. Der Star habe bereits einige Ideen für die Einrichtung des Veranstaltungsortes. Der Musiker fügte hinzu: „Unten wird es einen Billardtisch mit Leoparden-Muster geben. Mein größter Traum ist es, Clubs auf der ganzen Welt zu haben, in denen meine Fans sieben Tage die Woche abhängen können, die rund um die Uhr geöffnet sind. London ist hoffentlich nur der erste.“