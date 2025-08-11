Musik Yungblud: ‚Idols: Part Two‘ soll dunkler und härter werden

Yungblud - UK Launch Of Gin and Juice By Dre And Snoop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 18:04 Uhr

Yungblud hat angedeutet, dass 'Idols: Part Two' 'viel dunkler und viel härter' ist als der erste Teil. Vorher bringt er aber noch ein Geheim-Projekt heraus.

Yungblud hat angedeutet, dass ‚Idols: Part Two‘ „viel dunkler und viel härter“ ist als der erste Teil.

Der 28-jährige Rocker veröffentlichte im Juni die erste Hälfte des Doppelalbums. Auch die zweite ist fertig, doch er hat zunächst ein weiteres, streng geheimes Projekt in Arbeit. Fans können sich also auf eine eingeschobene Überraschung freuen.

„‚Idols: Part Two‘ kommt immer noch, aber in den letzten Wochen haben sich mir verrückte Möglichkeiten geboten, also wird es ein weiteres Projekt zwischen Teil eins und zwei geben“, verriet Yungblud jetzt gegenüber ‚NME‘. Er sagte weiter, dass Amerika ihm Türen geöffnet habe. Was genau er damit meint, behält er aber vorerst für sich. Er kündigte lediglich an: „Es kommt eine Menge. Was wir bald ankündigen werden, ist verrückt…“

Außerdem verriet er bereits, dass Fans im zweiten Teil von ‚Idols‘ viele „Wendungen und Überraschungen“ erwarten können. „‚Idols: Part One‘ ist extrem emotional und wie eine Rückeroberung deiner selbst. ‚Idols: Part Two‘ ist viel dunkler und viel härter. Es ist, als würdest du zurück auf die Erde fallen, deine Wunden verbinden und fragen: ‚Wie werde ich damit umgehen?‘ Es wird großartig.“ Musikalisch sei der zweite Teil aber genauso ehrgeizig wie der erste und es gebe genauso viele Wendungen und Überraschungen darin. „Es ist ehrlich gesagt bereit, veröffentlicht zu werden! Aber es gab einfach eine Gelegenheit, die sich ergeben hat, zu der ich nicht Nein sagen kann. Also bleibt dran!“