Für die Renovierung ihrer Wohnung Yvonne Woelke bekommt keinen Kredit mehr

Peter Klein und Yvonne Woelke sind bis heute offiziell kein Paar. (dr/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 11:52 Uhr

Aktuell renoviert Yvonne Woelke ihre neue Wohnung in Berlin, in der auch Peter Klein in Zukunft übernachten soll, wenn er in Deutschland ist. Jedoch sprach ihre Bank jetzt ein Machtwort und gewährt ihr keinen weiteren Kredit mehr.

Die Darstellerin Yvonne Woelke (42) hat von der Bank ein Stoppschild vorgehalten bekommen. Wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung offenbarte, gewährt ihr ihr Geldinstitut keinen neuen Kredit für die Renovierung ihrer Wohnung in Berlin: "Dafür wären weitere rund 40.000 Euro nötig. Die Bank will mir aber keinen neuen Kredit geben. Ich bin total verzweifelt."

Im Mai gab sie bekannt, dass sie in Berlin eine kleine Wohnung für sich und Peter Klein (57) mit 65 Quadratmetern gekauft habe. "Peter und ich wollen einiges in Eigenleistung renovieren", erzählt Woelke nun. Da Peter Klein, der aktuell noch auf Mallorca wohnt, nicht immer vor Ort sei, sei dies aber "kaum zu schaffen". Jetzt suche sie "nette Handwerker", die ihr möglicherweise helfen können.

Yvonne Woelke und Peter Klein: Immer noch keine offizielle Beziehung

Woelke und Klein lernten sich am Rande des RTL-Dschungelcamps 2023 kennen. Bis heute bestreiten die beiden, dass sie damals eine Affäre gestartet hätten und bis heute wird zudem dementiert, dass sie eine Beziehung führen. Fakt ist jedoch, dass die beiden sehr viel Zeit miteinander verbringen. Daraus machen weder Klein noch Woelke einen Hehl. Aufgrund der Gerüchte um die angebliche Liaison zerbrach die Ehe von Peter Klein mit Iris Klein (57), der Mutter von Daniela Katzenberger (37). Im April 2023 gab Klein jedoch zu, Gefühle für Woelke entwickelt zu haben. Woelke, die bis heute verheiratet ist, bestreitet weiterhin, die Liebe zu erwidern.

"Wir sind gute Freunde", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Dennoch planen die beiden aktuell ihr gemeinsames Heim. Woelke erklärte dazu zum Kauf der Wohnung: "Immer wenn er (Peter Klein, Anm. d. Red.) in Deutschland ist, kann er hier übernachten. Wir gründen jetzt eine Wohngemeinschaft. Ich übernachte auch ständig bei ihm auf Mallorca. Ich muss mich ja revanchieren."