Film Zack Snyder: Er dreht einen LAPD-Film

Bang Showbiz | 16.11.2024, 15:17 Uhr

Zack Snyder wird Regie führen und an einem neuen Polizeifilm für Netflix mitschreiben.

Der 58-jährige Filmemacher arbeitet derzeit mit seinem regelmäßigen Kollegen und Co-Autor Kurt Johnstad an einem noch unbetitelten Actionfilm über das Los Angeles Police Department.

In der offiziellen Logline des Films heißt es: „In der hochriskanten Welt von Leben und Tod wird eine Eliteeinheit des LAPD unerbittlich mit dem Zusammenprall von Gesetz und Moral konfrontiert.“ Snyder wird den Film auch zusammen mit seiner Frau Deborah Snyder und Wesley Coller über deren Produktionsfirma Stone Quarry produzieren. Er erzählte ‚The Hollywood Reporter‘ über das neue Projekt: „Vor Jahren hatten Dan [Lin, Netflix‘ Head of Film] und ich ein Gespräch über unser gemeinsames Interesse, eine fesselnde und instinktive Geschichte zu erzählen, die in der intensiven, komplexen und fesselnden Welt des LAPD spielt. Es ist ein Gespräch, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Wie zu erwarten, freue ich mich sehr, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, mit Dan und dem Rest meiner großartigen Partner bei Netflix an der Entwicklung dieser Geschichte zusammenzuarbeiten.“

Es wird der vierte Spielfilm sein, bei dem Snyder für Netflix Regie geführt hat, nachdem er bereits bei ‚Rebel Moon‘, ‚Rebel Moon – Part Two: The Scargiver‘ und ‚Army of the Dead‘ mit dem Streaming-Dienst zusammengearbeitet hat. Stone Quarry hat bereits das ‚Dead‘-Prequel ‚Army of Thieves‘ und die Zeichentrickserie ‚Twilight of the Gods‘ für Netflix produziert.