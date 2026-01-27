Musik Zara Larsson hatte Angst, von Kylie Minogue ersetzt zu werden

Zara Larsson - AVALON - New York - September - 2025 - MTV VMAs BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 19:30 Uhr

Zara Larsson hat zugegeben, wie verunsichert sie war, als sie sah, dass Kylie Minogue ebenfalls auf dem Remix-Projekt von PinkPantheress vertreten ist.

Die 28-jährige Sängerin hatte sich über die Einladung gefreut, an einem Remix von ‚Stateside‘ für die Sammlung ‚Fancy Some More?‘ mitzuwirken. Als sie dann aber den Namen von Pop-Ikone Minogue neben einer anderen Version des Songs sah, bekam sie Panik.

Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte Larsson: „Ich hatte wirklich Angst. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, was ist, wenn sie meinen Remix gehasst hat? Ich dachte, sie mochte ihn.'“ Später stellte sich heraus, dass PinkPantheress mehrere Künstlerinnen und Künstler für verschiedene Versionen eingeladen hatte. „Dann habe ich gemerkt, dass sie einfach ganz viele Leute auf dem Remix-Projekt hat, und das ist eigentlich eine richtig coole Idee“, sagte Zara.

Neben Larsson und Kylie Minogue gibt es weitere Versionen von ‚Stateside‘ mit Bladee und Groove Armada. Zara zeigte sich begeistert von PinkPantheress und beschrieb sie als „so süß und extrem talentiert“ sowie als „entschuldigungslos sie selbst“. Sie erzählte, dass sie der Künstlerin sogar kurz vor der Zusammenarbeit eine Nachricht geschickt hatte: „Ich habe ihr einfach geschrieben: ‚Queen.‘ Mehr nicht.“ PinkPantheress antwortete: „Hey queen“, worauf Zara schrieb: „Ich liebe dich.“ Sie erklärte: „Ich war auf so einem Love-Trip und habe ganz vielen Pop-Girls geschrieben. Ich wollte einfach Wertschätzung zeigen.“ Kurz darauf kam die Anfrage zur Zusammenarbeit. „Sie meinte: ‚Ich mache ein Remix-Album, hast du Lust auf einen Song?‘ Und ich sagte sofort:’‚Ja.'“

Larsson nahm ihren Part während der Tour mit Tate McRae in den USA auf. „Irgendwo mitten in Middle America“, sagte sie lachend. „Boom boom boom, ich hab meinen Vers geschrieben, eingesungen, geschickt – und vier Tage später war der Song draußen.“

Der Remix, der im Oktober 2025 erschien, erreichte Platz 83 der Billboard Hot 100. Das Musikvideo, das am 15. Januar veröffentlicht wurde, erzielte innerhalb von weniger als zehn Tagen fast zehn Millionen Aufrufe. Zara sagte dazu: „Die Leute mögen es – und das macht mich richtig glücklich.“