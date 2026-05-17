Stars Kylie Minogue: Er war die Liebe ihres Lebens

One&Only Aesthesis Grand Opening Party 2024 - Kylie Minogue - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin enthüllt, welcher Ex-Partner noch immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat.

Kylie Minogue glaubt, dass der verstorbene Michael Hutchence die Liebe ihres Lebens war.

Die 57-jährige Sängerin war mit Männern wie Jason Donovan, Olivier Martinez, Andres Velencoso, Joshua Sasse und Paul Solomons zusammen. Doch keine dieser Beziehungen habe sie so geprägt wie ihre zweijährige Romanze mit dem INXS-Frontmann, der sich 1997 – sechs Jahre nach ihrer Trennung – das Leben nahm.

Auf die Frage, ob Michael die Liebe ihres Lebens gewesen sei, sagte sie dem ‚Sunday Times Style‘-Magazin: „Ja, wahrscheinlich. Ich hatte viele Beziehungen, manche waren Liebe, manche nicht. Meine Beziehung mit ihm beziehungsweise unsere Beziehung damals dauerte nicht besonders lange, aber sie hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf mich.“

Kylie und Jason Donovan kamen zusammen, nachdem sie in der Serie ‚Nachbarn‘ das Teenager-Paar Charlene Mitchell und Scott Robinson gespielt hatten. Bis heute sind sie gut befreundet. Der ‚Too Many Broken Hearts‘-Sänger spielt sogar eine wichtige Rolle in Kylies kommender Netflix-Dokumentationsserie ‚Kylie‘. „Ja, ja, wir sind gute Freunde. Während ich alte Fotos und Videoaufnahmen von uns angeschaut habe, habe ich ihm einige verrückte Nachrichten geschickt. Ich sagte ihm, er solle besser schon mal Sachen für seine eigene Doku zusammensuchen“, verriet die Australierin.

Die ‚Padam Padam‘-Künstlerin gab außerdem zu, dass sie und Jason schon länger ineinander verliebt gewesen seien, bevor aus ihrer Freundschaft mehr wurde. „Wir standen aufeinander. Die Liebesgeschichte in der Serie kam zuerst, und dann wurde daraus etwas Echtes“, enthüllte sie.

In der Dokumentation bricht Kylie in Tränen aus, als sie über Michael Hutchence und dessen Einfluss auf ihr Leben spricht. Über diesen Moment sagte sie: „Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Ich dachte nur: Ich weiß, dass ich irgendwann in dieser verdammten Dokumentation weinen werde. Wann wird dieser Moment kommen? Aber ich wusste auch, dass ich viele Dinge lange in mir festgehalten hatte.“