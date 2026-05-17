Musik Kylie Minogue: Tour zum 40-jährigen Bühnenjubiläum

2 - Kylie Minogue - O2 Arena 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin will ihr Karriere-Jubiläum mit einer Tour feiern.

Kylie Minogue hat bestätigt, dass sie plant, ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Tour zu feiern.

Die 57-jährige Sängerin startete ihre Popkarriere bereits 1987 mit einer Coverversion von ‚The Loco-Motion‘. Damals spielte sie noch in der TV-Seifenoper ‚Nachbarn‘ mit. Nächstes Jahr möchte sie dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit ihren Fans feiern.

Auf die Frage, ob sie anlässlich des 40. Jubiläums eine Tour plane, verriet sie gegenüber dem ‚Style‘-Magazin der ‚Sunday Times‘: „Ich sollte das wahrscheinlich noch nicht sagen, aber ja, das tue ich.“ Kylie hat inzwischen keine Scheu mehr davor, Künstlern direkt zu schreiben, wenn ihr deren Musik gefällt. Auf die Frage, wen sie derzeit höre, antwortete sie: „Sombr. Ich habe ihm eine Nachricht geschickt oder vielleicht hat er mir geschrieben, ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf eine meiner Playlists gesetzt, die ich für eine Promo-Aktion gemacht habe.“

Die Chartstürmerin fügte hinzu: „Ich bin inzwischen nicht mehr zu schüchtern, jemandem zu schreiben, wenn ich möchte, dass die Person weiß, wie großartig sie ist.“ Außerdem sei sie ein großer Fan der Genres Yacht Rock und Indie Folk. „Ich liebe Wolf Alice, und die letzte große Show, die ich gesehen habe, war Coldplay – eigentlich immer Coldplay. Ich würde zu jeder ihrer Shows gehen“, schwärmte Kylie.

Die ‚Spinning Around‘-Interpretin möchte gerne zu ihren Wurzeln zurückkehren und wieder als Schauspielerin arbeiten. „Ich würde liebend gern in einem Musical mitspielen, wieder schauspielern und mich in die Hände eines Regisseurs begeben, der mich dorthin bringen kann“, verriet sie.

Derzeit bereitet sich die Künstlerin auf die Veröffentlichung einer dreiteiligen Netflix-Dokumentationsreihe mit dem schlichten Titel ‚Kylie‘ vor. Als Produzent John Battsek sie fragte, ob sie einen neuen Song für die Aufnahmen schreiben wolle, verbrachte sie „unzählige Stunden“ allein damit, den perfekten Titel zu entwickeln. „Erst am Ende merkt man, wie wichtig dieser Song ist. Ich habe so hart daran gearbeitet, es fühlte sich an, als würde ich einen Felsen einen Berg hinaufrollen“, gestand sie.