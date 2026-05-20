Stars Kylie Minogue hielt zweite Krebsdiagnose jahrelang geheim

2 - Kylie Minogue - O2 Arena 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 09:00 Uhr

Kylie Minogue kämpfte heimlich zum zweiten Mal gegen den Krebs, nachdem bei ihr 2021 die Diagnose gestellt worden war.

Bei der 57-jährigen Sängerin wurde 2005 Brustkrebs diagnostiziert – was sie dazu veranlasste, eine Tournee und einen Headliner-Auftritt beim Glastonbury-Festival abzusagen –, und sie erholte sich nach der Behandlung vollständig. Doch nun hat Minogue enthüllt, dass sie vor fünf Jahren einen weiteren Gesundheitsschreck erlitt, als bei ihr zum zweiten Mal Krebs diagnostiziert wurde.

Minogue sprach in ihrer neuen, selbstbetitelten Netflix-Dokumentation endlich offen über ihren geheimen Kampf gegen den Krebs und sagte: „Meine zweite Krebsdiagnose erhielt ich Anfang 2021. Ich konnte das für mich behalten … Nicht wie beim ersten Mal.“ Die Musikerin gab keine Details zu ihrer Diagnose oder Behandlung preis, versicherte ihren Fans jedoch, dass sie nun gesund sei. Sie fügte hinzu: „Zum Glück habe ich es überstanden. Wieder einmal. Und alles ist gut. Hey, wer weiß schon, was als Nächstes kommt, aber Popmusik gibt mir Kraft … meine Leidenschaft für Musik ist größer denn je.“

Minogue fügte außerdem hinzu, dass sie die Nachricht geheim gehalten habe, weil sie nach dem großen Erfolg ihrer 2023er-Single ‚Padam Padam‘ nicht „den richtigen Zeitpunkt“ finden konnte, um sie öffentlich bekannt zu geben. Sie erklärte: „Ich fühle mich nicht verpflichtet, es der Welt zu erzählen, und eigentlich konnte ich es damals einfach nicht, weil ich nur noch ein Schatten meiner selbst war. Es gab einen Punkt, an dem ich das Haus nicht mehr verlassen wollte. ‚Padam Padam‘ hat mir so viele Türen geöffnet, aber innerlich wusste ich, dass der Krebs nicht nur eine kleine Delle in meinem Leben war.“ Sie fügte hinzu: „Und ich wollte einfach nur erzählen, was passiert ist, damit ich es hinter mir lassen kann. Ich saß bei Interviews und bei jeder Gelegenheit da und dachte: ‚Jetzt ist der richtige Moment‘, aber ich behielt es für mich.“

Kylie Minogue verriet außerdem, dass der Song ‚Story‘ aus ihrem 2023 erschienenen Album ‚Tension‘ von ihrem geheimen Kampf gegen den Krebs handelt.