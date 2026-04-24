Stars Zara Larsson küsste den Freund ihrer besten Freundin

Zara Larsson - FAMOUS - London - June - 2025 - Capital Summertime Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 11:00 Uhr

Zara Larsson küsste den Freund ihrer besten Freundin.

Zara Larsson hat mit 16 Jahren den Freund ihrer besten Freundin geküsst.

Die 28-jährige Popikone erzählte, dass es auf einer Silvester-Party dazu kam, nachdem der Junge die ganze Nacht mit ihr geflirtet hatte. Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte sie: „Ich habe ihn einfach zurückgeküsst, weil ich damals so chaotisch war. Und ich war 16 und ziemlich betrunken.“ Die Situation wurde noch schlimmer, als ein anderes Mädchen auf der Party den Kuss filmte und das Video an ihre Freundin schickte, bevor Zara selbst alles erklären konnte. Sie sagte: „Das Verrückte daran war, dass das Mädchen, bei dem die Party stattfand, das gefilmt hat, ohne dass ich es wusste. Bevor ich meiner Freundin am nächsten Tag erzählen konnte, was passiert war, hatte sie das Video schon gesehen.“

Zara betonte, dass sie sich nicht zu dem Jungen hingezogen fühlte und bezeichnete den Vorfall als „seltsamen, unverzeihlichen Fehler“. Die Konsequenzen waren jedoch heftig. Sie verriet: „Als sie das Video sah, hat sie den Kontakt abgebrochen, und auch all meine Freunde haben sich von mir abgewendet. Ich fühlte mich wie ein herumtreibendes Stück Müll im Universum.“

Unterdessen bereitet sich Zara darauf vor, als Voract für Tate McRae auf deren ‚Miss Possessive Tour‘ aufzutreten – und sie ist ein großer Fan der ‚Greedy‘-Interpretin. Gegenüber ‚People‘ sagte Zara: „Sie ist so lieb. Wunderschön. Ich kann kaum glauben, dass sie erst 21 ist, weil sie so reif wirkt, als würde sie das schon ewig machen, so wie ich. Vielleicht haben die Leute das auch über mich gedacht, als ich 21 war. Jetzt bin ich alt. Ich bewundere ihre Arbeitsmoral total und wie hart sie arbeitet. Sie hat seit Jahren nicht aufgehört. Aber ich glaube, sie liebt das, was sie tut, und ist unglaublich leidenschaftlich.“ Zara gab außerdem zu, dass sie sich von Tates Tanzfähigkeiten „inspiriert“ fühlt. Der Popstar sagte: „Ich fühle mich sehr inspiriert davon, wie sie ihre tänzerische Seite voll angenommen hat. Ich würde auch gerne mehr tanzen.“