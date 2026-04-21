Musik Tate McRae spricht über ihre Verletzlichkeit: ‚So entstehen meine Songs‘

Tate McRae - F1 The Movie premiere UK 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 11:00 Uhr

Tate McRae freut sich darauf, ihre „Verletzlichkeit und Unsicherheiten“ durch ihre Musik zu erkunden.

Die 22-jährige Sängerin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, und McRae hat nun Einblicke in ihren kreativen Prozess gewährt und verraten, dass sie gerne ihre Verletzlichkeit mit ihren Fans teilt.

Tate sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Ich möchte, dass die Leute meine Musik hören und sich wie die beste, erhabenste Version ihrer selbst fühlen. Das ist mein Ansatz beim Songwriting. Entweder konzentriere ich mich auf meine tiefsten Verletzlichkeiten und Unsicherheiten oder ich träume so groß, wie ich nur kann.“ Sie gab auch zu, von ihrem eigenen Erfolg überrascht zu sein. Die ‚Greedy‘-Hitmacherin, die ihre Karriere als Tänzerin begann, bevor sie sich ganz der Musik zuwandte, sagte: „Meine ursprüngliche Leidenschaft für all das galt natürlich dem Schreiben, dem Verfassen von Kurzgeschichten oder Gedichten, und das begann in meinem Schlafzimmer. Eine solche Karriere von meinem Schlafzimmer in Calgary, Alberta, aus aufzubauen, ist für mich ziemlich verrückt. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel ich erreicht habe, bedeutet mir das die Welt.“

Auf die Frage, wie sie einen Hit definieren würde, antwortete die Musikerin: „Für mich ist ein Hit, wenn alle Puzzleteile zusammenpassen, wenn sich der Song so anfühlt, als wäre die ganze Geschichte erzählt, als gäbe es nichts mehr zu sagen und keine Feinabstimmung mehr nötig wäre. Man spürt das in der Brust, und der Zuhörer spürt das in seiner Brust. Die genaue Botschaft kommt perfekt rüber. Das fühlt sich für mich wie ein Hit an.“

Im Jahr 2025 gab McRae zu, dass sie Vergleiche mit Britney Spears als „schmeichelhaft und beängstigend“ empfindet.