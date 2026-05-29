Stars Zara Larsson spricht über ihre schwedischen Wurzeln und schwierige Karrierephasen

Zara Larsson at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 11:00 Uhr

Zara Larssons schwedische Kindheit „hat [ihr] Gehör für Melodien geprägt“.

Die 28-jährige Sängerin blickt auf eine äußerst erfolgreiche Popkarriere zurück, und Larsson ist der Meinung, dass ihre schwedische Kindheit einen großen Anteil an ihrem Erfolg im Musikgeschäft hat.

Die blonde Schönheit erzählte der ‚Vogue‘: „Schweden hat eine so starke Pop-Tradition, und ich glaube, dort aufgewachsen zu sein, hat mein Gehör für Melodien definitiv geprägt. Schwedischer Pop kann sehr klar, sehr direkt und sehr emotional sein, ohne zu kompliziert zu sein. Aber ich habe auch immer nach außen geschaut. Ich wollte den großen globalen Sound. Deshalb denke ich, dass meine Musik diese schwedische melodische Grundlage hat, aber mit dieser sehr ehrgeizigen Pop-Girl-Energie.“

Die Musikerin erinnerte sich auch daran, dass sie in ihren jüngeren Jahren von Künstlern wie Beyoncé und Carola Haggkvist inspiriert wurde. Die Chartstürmerin fügte hinzu: „Als Kind war ich entschlossen, besessen von Lego und dem Tanzen in meinem Zimmer, träumte davon, etwas Besonderes zu sein, und hörte vor allem Beyoncé. Ich habe auch viel Carola gehört, eine schwedische Größe in der Musikszene.“

Larsson hatte einen großartigen Start in ihre Popkarriere, bevor sie eine längere Durststrecke durchlebte. Die Sängerin befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, aber sie hat aus ihren früheren Rückschlägen einige wichtige Lektionen gelernt. Sie erinnerte sich daran, wie man sie als Popstar abgeschrieben hatte, und sagte: „Das hat mich gelehrt, dass man nicht zulassen darf, dass Fremde den eigenen Lebensweg bestimmen. Pop ist brutal, weil jeder so schnell wie möglich etwas für beendet erklären will. Aber Karrieren sind lang, wenn man immer wieder präsent ist.“ Sie habe lernen müssen, dass eine ruhige Phase nicht automatisch ein Scheitern bedeute. Stattdessen könne eine solche Zeit auch für einen Neuanfang, persönliche Entwicklung und neue Erfahrungen genutzt werden.