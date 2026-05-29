Stars Zara Larsson erzählt vom stressigen Alltag als Popstar

Zara Larsson - FAMOUS - London - June - 2025 - Capital Summertime Ball BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 09:00 Uhr

Zara Larssons Leben ist nicht so glamourös, „wie die Leute vielleicht denken“.

Die 28-jährige Sängerin befindet sich derzeit auf einer Erfolgswelle, doch Larsson betont, dass sie sehr hart für ihren Ruhm und ihr Vermögen gearbeitet hat.

Die blonde Schönheit – die im vergangenen Jahr ihr neuestes Album ‚Midnight Sun‘ veröffentlichte – sagte gegenüber der ‚Vogue‘: „Manchmal vergesse ich, dass man sich, um voll durchstarten zu können, erst einmal richtig ausruhen muss. Es ist nicht so glamourös, wie die Leute vielleicht denken.“ Sie erklärte, dass ihr zweiter „Arbeitstag“ oft erst beginne, wenn alle anderen bereits schlafen gegangen seien. Dann höre sie sich die Produktionen für das Remix-Album an, kommentiere diese, gehe kreative Präsentationen durch und beschäftige sich mit Merchandise-Artikeln. Im Grunde erledige sie nachts alle kreativen Aufgaben am Computer. Erst gegen 6 Uhr morgens versuche sie schließlich schlafen zu gehen.

Außerdem berichtete sie, dass sie während der US-Tour nur etwa zwei freie Tage gehabt habe. Deshalb seien die meisten Tage für sie ineinander übergegangen und hätten sich wie eine „seltsame magische Blase“ angefühlt.“

Die Musikerin ist derzeit auf Tour in Europa und liebt es nach wie vor, live vor ihren Fans aufzutreten. Die ‚Crush‘-Sängerin verriet außerdem, dass sie für all ihren Erfolg „dankbar“ ist. Sie sagte: „Live aufzutreten ist meine größte Leidenschaft, daher war es ziemlich emotional und sehr bereichernd. Man kann sich zwar die Zahlen online ansehen, aber wenn ein Saal voller wird, weil mehr Menschen kommen wollen, um mit dir zu tanzen und zu singen, ist das etwas ganz anderes. Es fühlt sich an, als würden die Leute nicht nur zuhören, sondern mich anfeuern. Ich bin sehr dankbar.“