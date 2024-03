Musik Zayn Malik: Macht er jetzt Country-Musik?

29.02.2024

Macht es der britische Sänger Beyoncé nach und veröffentlicht bald Country-Songs?

Zayn Malik könnte musikalische neue Wege einschlagen.

Der ehemalige One Direction-Star arbeitet für sein kommendes Album mit dem Country-Produzenten Dave Cobb zusammen. Zuletzt hatte er 2021 die Platte ‚Nobody Is Listening‘ veröffentlicht. Die Kollaboration mit Cobb könnte ein Hinweis darauf sein, dass der 31-Jährige in die Fußstapfen von Beyoncé tritt und demnächst Country-Songs veröffentlicht. Im Interview mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ spricht der Musikproduzent über die Zusammenarbeit.

„Was mich an Zayn fasziniert hat, war seine Stimme, in der man Liebe, Verlust, Schmerz, Triumph und Menschlichkeit hören kann. Ich habe das Gefühl, dass diese Platte das Glas seines Geistes direkt an seine Fans weitergibt. Zayn hat auf dieser Platte wirklich sein eigenes Universum erschaffen, er hat wirklich keine Angst und spricht direkt aus seiner Seele“, teasert Cobb das neue Album an. Der 49-Jährige lebt in Nashville, Tennessee, und ist vor allem als Produzent von Chris Stapleton, Brandi Carlile, John Prine, Sturgill Simpson und Jason Isbell bekannt.

Im ‚Call Her Daddy‘-Podcast hatte Zayn bereits angekündigt, dass sein neues Material anders klingen wird als seine bisherigen Veröffentlichungen. „Ich habe ein paar wirklich traurige [Songs], ja. Es ist ein anderer Sound für mich, und es gibt mehr Erzählungen, also Erfahrungen aus dem echten Leben und so“, verriet der britische Sänger.