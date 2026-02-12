Stars Zayn Malik war als Zahnfee zu großzügig

Zayn Malik May 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 18:00 Uhr

Zayn Malik wurde von Gigi Hadid erheblich kritisiert, nachdem er ihrer Tochter als Zahnfee zu viel Geld gegeben hatte.

Der ‚Pillow Talk‘-Sänger teilt seinen Wohlstand gern mit seinen Liebsten und sah kein Problem darin, seiner fünfjährigen Tochter Khai 500 Dollar unter das Kopfkissen zu legen, als ihr erster Zahn ausfiel – seine Ex-Partnerin war davon jedoch weniger begeistert.

Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ sagte Zayn: „Ich glaube, ich habe ihr ein bisschen zu viel Geld von der Zahnfee gegeben.“ Als er nach der Summe gefragt wurde, bestätigte er, dass es 500 Dollar waren, und fügte hinzu: „Es ist ihr erster Zahn! Ihre Mama hat mir deswegen Ärger gemacht, aber am Ende arbeite ich hart und sollte meinem Kind geben können, was ich will.“

Zayn will diesen besonderen ersten Zahn nun „einrahmen“, gab aber zu, beim nächsten Zahn weniger großzügig zu sein. Er scherzte: „Sie bekommt 5 Dollar. Die Zahnfee ist jetzt pleite, also gebe ich dir nichts mehr.“

Der ehemalige One-Direction-Sänger sagte auch, es bedeute ihm „alles“, seiner Tochter finanziell mehr bieten zu können, weil er selbst als Kind Entbehrungen erlebt habe, und er wisse, dass Khai kein gewöhnliches Leben führe. Er fügte hinzu: „Sie ist mein erstes Kind. Die Leute sehen das auf ihre Weise. Aber früher hatte ich Glück, wenn ich überhaupt etwas für meine Zähne bekommen habe.“ Er habe hart für alles gearbeitet, was er habe, deshalb habe er nicht das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen. „Ich ziehe sie in einer Umgebung groß, die nicht dieselbe ist wie für alle anderen. Ihr Vater ist ein Popstar. Ihre Mutter ist ein Model, und manche Dinge in ihrem Leben entsprechen vielleicht nicht dem, was andere unter Realität verstehen.“