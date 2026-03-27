Musik ZAYN: Neue Single ‚Sideways‘ bietet Vorgeschmack auf sein fünftes Album ‚KONNAKOL‘

ZAYN - Nabil Elderkin BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 18:00 Uhr

Der ehemalige One-Direction-Star kehrt mit einem brandneuen Song zurück.

ZAYN hat seine neue Single ‚Sideways‘ veröffentlicht – ein atmosphärischer R’n’B/Pop-Track, der stark auf sein charakteristisches Falsett setzt.

Die Veröffentlichung kommt mit einem stilvollen offiziellen Visualizer und gibt Fans einen weiteren Einblick in sein kommendes fünftes Studioalbum ‚KONNAKOL‘, das am 17. April erscheinen soll. ‚Sideways‘ folgt auf die erste Single ‚Die For Me‘ und steigert die Vorfreude auf ein Album, das sich als eines seiner bislang ambitioniertesten Projekte abzeichnet.

Der neue Song kombiniert ZAYNs samtweichen Vocals mit einer dunkleren, vielschichtigeren Produktion und deutet auf ein Werk hin, das stärker auf stimmungsgetriebenen Pop und R’n’B setzt, dabei aber die emotionale Intensität beibehält, die seine Solokarriere geprägt hat. Während die Veröffentlichung Fahrt aufnimmt, gab ZAYN zu, dass er selbst noch überrascht ist, wie sehr sich die Menschen dafür interessieren. Der Sänger, der 2015 One Direction verließ, um eine Solokarriere zu starten, sagte im Podcast ‚Call Her Daddy‘, dass er nie erwartet habe, so weit zu kommen. Er sei „begeistert“ gewesen, dass die Fans sein erstes Album ‚Mind of Mine‘ (2016) angenommen haben. Auch auf seine Entwicklung zeigte er sich stolz.

‚KONNAKOL‘ umfasst 15 Tracks und ist laut ZAYN sein bislang kulturell am stärksten inspiriertes Projekt. Der Sänger, der pakistanische Wurzeln hat und von muslimischen Eltern erzogen wurde, hofft, dass die Hörer durch das Album mehr Einblick in seine Herkunft erhalten. „Konnakol“ bezeichnet die Kunst, rhythmische Klänge mit der Stimme zu erzeugen, und deutet auf ein Projekt hin, das südindische karnatische Einflüsse mit Pop und R’n’B verbindet.

Neben dem Album kündigte ZAYN eine ‚KONNAKOL‘-Arena-Tour durch Großbritannien sowie Nord- und Südamerika mit insgesamt 31 Shows an. Die Tour startet am 12. Mai in Manchester. Fans bekamen kürzlich während seiner Las-Vegas-Residency einen ersten Eindruck der neuen Ära, als er mehrere unveröffentlichte Songs präsentierte, darunter ‚Used to the Blues‘ und ‚Fatal‘ – letzterer enthält Urdu-Textpassagen als kraftvolle Hommage an seine südasiatischen Wurzeln. Außerdem überraschte er langjährige Fans, indem er ‚She‘ aus ‚Mind of Mine‘ erstmals live performte.