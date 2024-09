Stars Zendaya: Angst vor ihrem großen Ruhm

Zendaya - April 2024 - Famous - Challengers UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 14:34 Uhr

Die Schauspielerin findet ihren Riesenerfolg in Hollywood beängstigend.

Zendaya findet es beängstigend, dass sie so viel Erfolg in Hollywood hat.

Die 28-jährige Schauspielerin wirkte in den vergangenen Jahren in zahlreichen Erfolgsfilmen mit und avancierte über die Jahre außerdem zu einer echten Modeikone. Da sie laut eigener Aussage jedoch eigentlich eher introvertiert ist, macht sich die ‚Challengers‘-Darstellerin langsam aber sicher Sorgen wegen ihrer internationalen Bekanntheit. An der Seite ihrer ‚Dune‘-Kollegen Timothée Chalamet und Austin Butler sowie dem Regisseur des Films Denis Villeneuve trat Zendaya zuletzt bei einer Vorführung des Science-Fiction-Blockbusters in New York auf. Auf die Frage eines Zuschauers, ob die messianische Sekte im Film mit ihrem Promidasein zu vergleichen sei, antwortete sie: „Ich habe oft das Gefühl, dass ich dafür nicht gemacht bin. Ich liebe meinen Job, ich bin so dankbar. Ich liebe die Arbeit, ich liebe es am Set zu sein, ich liebe Momente wie diesen hier – versteht mich nicht falsch. Aber ich habe riesige Angst vor diesem Teil des Ganzen, sehr oft.“

Ihre extravaganten Outfits nutzt Zendaya derweil als „eine Art Rüstung“, wie sie weiter verriet: „Ich war ein schüchternes Kind, immer schon, also ist dieser Part nicht natürlich für mich. Das ist ein großer Grund, aus dem Mode für mich wichtig wurde, denn es ist eine Art Rüstung, um so zu tun, als würde ich rausgehen und meinen Job machen.“