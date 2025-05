Stars Zendaya: Ihr Hochzeitskleid wird nie öffentlich gezeigt werden

Tom Holland And Zendaya Spiderman Homecoming Madrid June 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2025, 13:00 Uhr

Der Stylist der Schauspielerin behauptet, dass sie ihr Hochzeitskleid für immer unter Verschluss halten wird.

Laut ihrem Stylisten wird Zendaya ihr Hochzeitskleid nie öffentlich zeigen.

Die 28-jährige Schauspielerin und ihr ‚Spider-Man: No Way Home‘-Co-Star Tom Holland sollen sich an Weihnachten verlobt haben. Fans der beiden warten nun mit Spannung auf die Bekanntgabe ihrer Hochzeit. Doch wenn Zendayas Stylist und Freund Law Roach Recht behält, wird das Paar sehr wahrscheinlich wenig bis gar nichts über seine Vermählung bekanntgeben. Im Gespräch mit ‚Complex‘ verriet Law: „Es wird wahrscheinlich ein Hochzeitskleid werden, das niemand jemals sehen wird, um ehrlich zu sein, denn sie und Tom sind sehr diskret in Bezug auf ihre Beziehung – naja, nicht ihre Beziehung. Sie versuchen einfach so viel Privatsphäre wie möglich zu haben, also wird es keine ‚Vogue‘-Fotoserie geben; es wird keine Fotos der Hochzeit geben. Die Menschen, die sie einladen, werden ihre Privatsphäre respektieren. Es wird also ein wunderschönes Kleid werden, das man nie zu Gesicht bekommen wird.“

Auf die Frage, ob Law sich aktuell bereits nach Hochzeitskleidern für Zendaya umsieht, antwortete der Modeexperte: „Nein. Zendaya arbeitet gerade an ungefähr sechs Filmen. Ich denke über die Pressetouren nach.“