Film Zendaya schwärmt von ‚Twilight‘-Phänomen

Zendaya - Jan 2025 - Golden Globes - engagement ring - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 14:00 Uhr

Zendaya enthüllt, dass sie großen Spaß dabei hatte, alle Filme der Vampir-Saga zu gucken.

Zendaya hat sich alle ‚Twilight‘-Filme angesehen, nachdem sie gemeinsam mit Robert Pattinson für ‚Das Drama – Noch mal auf Anfang‘ gecastet wurde.

Die Schauspielerin spielt in dem neuen romantischen Black-Comedy-Drama die Leinwandpartnerin des Edward-Cullen-Darstellers. Sie verriet, dass sie die ‚Twilight‘-Reihe zuvor noch nie gesehen hatte. Dabei seien die Filme ein „Phänomen“.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erzählte Zendaya: „Ich dachte mir: ‚Wie habe ich diese Filme noch nie gesehen?‘ Aber ich hatte das Gefühl, ich muss sie sehen – es ist so ein kulturelles Phänomen, an dem ich bisher nicht teilgenommen hatte.“ Daraufhin habe sie alle fünf Filme auf einmal geschaut. „Es war großartig, ich hatte richtig Spaß“, schwärmte sie.

Die 29-Jährige genoss es, in der ungewöhnlichen romantischen Komödie an der Seite von Robert zu spielen. „Diese Figuren sind einzigartig. Es sind sehr besondere Menschen, und auch die Umstände sind ziemlich außergewöhnlich. Das zeigt viel über Liebe – darüber, was wir für die Liebe zu tun bereit sind, was wir akzeptieren und wie gut man seinen Partner wirklich kennt“, erläuterte sie.

Auch Pattinson arbeitete gern mit Zendaya zusammen und zeigte sich beeindruckt davon, dass sie die gesamte ‚Twilight‘-Reihe in so kurzer Zeit nachgeholt hat. „Das ist interessant – so nach dem Motto: ‚Ich muss mal schauen, was es mit ihm auf sich hat'“, scherzte er. „Offenbar hat es ihr gefallen. Sie hat alle fünf Filme in zwei Tagen gesehen – das ist beeindruckend.“ Der Brite würde auch in Zukunft gern wieder mit Zendaya arbeiten. „Es hat so viel Spaß gemacht, ich liebe es, mit ihr zu arbeiten. Ich finde, sie ist großartig, und ich würde das immer wieder tun“, lobte er den ‚Euphoria‘-Star.