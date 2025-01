Stars Zendaya: Sie wollte ihren Ring zeigen

Zendaya - JANUARY 25 - Showing Ring - 82nd Annual Golden Globe Awards - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat zunächst versucht, ihre Verlobung mit Tom Holland „geheim“ zu halten.

Zendaya hat versucht, ihre Verlobung mit Tom Holland „geheim“ zu halten.

Die 28-jährige Schauspielerin wird mit ihrem ,Spider-Man: No Way Home‘-Co-Star Tom, ebenfalls 28, den Bund fürs Leben schließen, nachdem er über die Weihnachtszeit auf die Knie gegangen ist. Obwohl sie die ganze Sache zunächst geheim halten wollte, war sie „sehr aufgeregt“ und beschloss, es bei den Golden Globes zu zeigen. Ein Insider verriet gegenüber ,UsWeekly‘: „Tom dachte sich, dass die Feiertage die beste Zeit für einen unauffälligen Heiratsantrag wären. Sie wollte nichts Übertriebenes. Zendaya versuchte, es geheim zu halten, war aber sehr aufgeregt, ihren Ring zu zeigen. Sie dachte nicht, dass die Leute es bemerken würden, aber es war ihr auch egal.“

Der Insider merkte an, dass Tom das Gefühl hatte, dass es „der richtige Zeitpunkt“ für einen Antrag sei. „Tom wollte ihr einen Antrag machen, weil er das Gefühl hat, dass der richtige Zeitpunkt in seinem Leben gekommen ist und er sich bereit fühlt, sich niederzulassen. Sie haben über die Jahre viele Gespräche geführt, aber es gab nie einen Druck. Zendaya ist schwindlig und aufgeregt. Sie wusste, dass es kommen würde, hat aber nie Druck ausgeübt“, so der Insider.

Das Promi-Duo, das bisher in drei ‚Spider-Man‘-Filmen mitgespielt hat, hält seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt sich nicht oft gemeinsam auf roten Teppichen. Die beiden lernten sich 2018 kennen, 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich.