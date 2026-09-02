Stars Zendaya zieht sich aus den sozialen Medien zurück

Zendaya - Spider-Man: Brand New Day - UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 09:00 Uhr

Laut ihrer Mutter ist die 'Spider-Man'-Schauspielerin aktuell nicht auf Instagram und Co. aktiv.

Zendaya hat sich aus den sozialen Medien zurückgezogen.

Das verriet ihre 62-jährige Mutter Claire Stoermer, als sie ihrer Tochter am Dienstag (1. September) auf Instagram zum 30. Geburtstag gratulierte. Die Lehrerin teilte ein süßes Kinderfoto der Schauspielerin und erklärte, dass Zendaya den Beitrag gar nicht sehen werde, weil sie in den sozialen Medien nicht mehr aktiv sei. Claire, die Zendaya mit ihrem Ex-Mann Kazembe Ajamu Coleman hat, schrieb zu dem Foto: „Alles Gute zum 30. Geburtstag an die Liebe und das Licht meines Lebens! Auch wenn du nicht mehr in den sozialen Medien bist und das hier nicht sehen wirst! Wir haben gerade über FaceTime gesprochen!“

Für ihren besonderen Tag machte die ‚Spider-Man: Brand New Day‘-Darstellerin jedoch eine Ausnahme. Zendaya, die mit ihrem ‚Spider-Man‘-Co-Star Tom Holland verheiratet ist, kehrte zu Instagram zurück und teilte ebenfalls ein Kinderfoto von sich. Dazu schrieb der ‚Euphoria‘-Star: „Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr mein letztes Jahr in meinen Zwanzigern so wunderschön gemacht habt. Ich habe so viel, wofür ich dankbar bin, und so viel, worauf ich mich freuen kann, mit Liebe wie immer … auf die 30!“

Anschließend füllte sich die Kommentarspalte mit Glückwünschen. Ein Fan feierte Zendaya als Inspiration und „Ikone“. Ein weiterer freute sich darüber, seinen Geburtstag mit ihr zu teilen: „Alles Gute zum 30. Geburtstag, Geburtstags-Zwilling.“ Und ein dritter Follower schrieb: „Happy Birthday, Queen. Ich liebe dich so sehr.“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die ‚Dune‘-Darstellerin eine Auszeit von den sozialen Medien nimmt. Bereits im Oktober 2021 erklärte Zendaya, sie lege Pausen ein, um auf ihre mentale Gesundheit zu achten. Für die ‚Brave Together‘-Reihe von ‚People in 10‘ verriet sie: „Ich war immer ein schüchternes Kind. Ich habe gemerkt, dass mich die Nutzung [sozialer Medien] irgendwie ängstlich machen kann oder dass ich anfange, über Dinge viel zu viel nachzudenken.“