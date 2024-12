Film Zoë Kravitz: Regieführen ist wie Kindererziehung

19.12.2024

Die Schauspielerin gesteht, dass die Arbeit an ‚Blink Twice‘ alles andere als einfach war.

Zoë Kravitz vergleicht das Regieführen mit der Kindererziehung.

Die US-Schauspielerin gab Anfang des Jahres ihr Regiedebüt mit dem Psychothriller ‚Blink Twice‘. Nun räumt die 36-Jährige ein, dass es eine größere Herausforderung war, als sie erwartet hatte.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ verrät Zoë, die den Film auch produzierte: „Die Geschichte fühlte sich sehr uneinheitlich an. Es gab einen Mangel an Spannung. Weil ich so viele Figuren habe, weiß man nicht, mit wem man verbunden ist und wem man folgt. Ich habe gemerkt, je mehr man versucht, einen Film zu kontrollieren und ihn so zu gestalten, wie man ihn sich vorstellt, desto schlechter wird er.“

Die ‚The Batman‘-Darstellerin erläutert: „Es ist, als würde man ein Kind bekommen und sagen: ‚Du wirst heterosexuell sein, ein Arzt und in Connecticut leben.‘ Du musst ihm erlauben, dir zu zeigen, was es sein will. Sobald ich es losließ und ihm zuhörte, passte es wirklich gut. Aber man muss seine Idee sterben lassen.“

Trotzdem war die Regisseurin mit dem Endergebnis zufrieden. „Ich glaube, es ist näher an dem, was ich wollte, aber ich habe es noch nicht verstanden oder so“, fügt sie hinzu. „Ich hatte auch diesen unglaublichen Segen, dass jeder jeden Tag das Gleiche trägt. So wurde mir klar, dass dies wie Dokumentarfilmmaterial ist. Ich kann das einfach zerreißen und das habe ich getan.“

Zoës Ex-Partner Channing Tatum wurde für eine Hauptrolle in dem Film gecastet. Der Schauspielerin zufolge war der Hollywood-Star perfekt dafür. „Ich wollte sein Charisma als Waffe einsetzen“, offenbart die Tochter von Lenny Kravitz und Lisa Bonet.