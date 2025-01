Stars Zoe Saldana: Erste Oscar-Nominierung

Bang Showbiz | 24.01.2025, 09:00 Uhr

Die 46-jährige Schauspielerin empfindet ihre erste Nominierung bei den Academy Awards als große Ehre.

Zoe Saldana empfindet ihre erste Oscar-Nominierung als große Ehre.

Die 46-jährige Schauspielerin erhielt am Donnerstag (23. Januar) die Mitteilung, dass sie für ihre Rolle im Musicalfilm ‚Emilia Perez‛ als beste Nebendarstellerin bei den Academy Awards nominiert wurde. In ihrer nunmehr bereits 25 Jahre andauernden Filmkarriere sei das ein echter Meilenstein, erklärte sie glücklich. Zoe, die in einigen der finanziell erfolgreichsten Filmen der Hollywood-Geschichte mitgewirkt hat, teilte ihre Freude auf Instagram mit ihren Followern. Unter ein Bild, das sie gemeinsam mit ihren Schwestern Cisely und Mariel zeigt, schrieb sie: „Ich fühle mich wirklich geehrt und bin sehr dankbar für die Nominierung. Vielen Dank, dass ihr mich für diese Auszeichnung in Betracht zieht. Ich bin überglücklich darüber, in so guter Gesellschaft zu sein. ‚Emilia Perez‛ wurde mit Liebe gemacht. Danke an die Academy und ihre Mitglieder dafür, dass meine Arbeit wertgeschätzt wurde.“

Ebenfalls als beste Nebendarstellerin nominiert sind Monica Barbaro für ‚Like A Complete Unknown‛, Ariana Grande für ‚Wicked‛, Felicity Jones für ‚The Brutalist‛ und Isabella Rossellini für ‚Konklave‛. Die 97. Oscarverleihung wird am Sonntag, den 2. März in Los Angeles stattfinden. Für ihre Darstellung in ‚Emilia Perez‛ wurde Zoe Saldana bereits mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Außerdem ist sie für den Critics‛ Choice Award, den BAFTA sowie den Screen Actors Guild Award nominiert.