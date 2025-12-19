Stars Zooey Deschanel: Druck bei der Hochzeitsplanung

Zooey Deschanel attends the Los Angeles screening of Merv - Amazon Prime - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 09:00 Uhr

Zooey Deschanel verspürt großen Druck bei der Planung ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten Jonathan Scott.

Die 45-jährige Schauspielerin kümmert sich um die Vorbereitungen für ihren großen Tag, seitdem der 47-jährige TV-Star ihr im August 2023 im Edinburgh Castle in Schottland einen Heiratsantrag gemacht hat. Doch die die Darstellerin, die ihre Verlobung im August desselben Jahres bekannt gab, hat Schwierigkeiten, einen Ort für ihre Hochzeit zu finden, der den hohen Ansprüchen des ‚Property Brothers‘-Stars an die Innenausstattung gerecht wird, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

In der neuesten Folge des Podcasts ‚Call Her Daddy‘ fragte Moderator Alex Cooper (31) die Schauspielerin: „Planst du gerade deine Hochzeit?“ Deschanel, die Anfang des Monats gegenüber ‚People‘ erklärte, dass sie und Scott es „nicht eilig“ hätten, vor den Traualtar zu treten, da sie bereits seit 2019 zusammen sind, antwortete: „Ja, aber es ist wirklich ein großer Druck, weil er unglaubliche Räume entwirft, und ich denke mir: ‚Es gibt keinen Raum, der einer solchen Hochzeit würdig ist.’ Es ist wirklich schwer, etwas zu finden, das nicht Millionen von Dollar kostet.“

Cooper heiratete im April 2024 den 41-jährigen Filmproduzenten Matt Kaplan im Rahmen einer intimen Zeremonie in einem Strandresort in Riviera Maya, Mexiko. Damals erzählte sie der britischen ‚Vogue‘, dass die Hochzeitsplanung für sie „ein Traum“ war, weil ihr Ehemann „fast alles übernommen“ habe, um sicherzustellen, dass ihr großer Tag perfekt verlief, da Kaplans „Spezialgebiet das Planen, Visualisieren und Umsetzen von Ideen“ ist.