Stars Zooey Deschanel erinnert sich an ’stressige‘ Anfangszeit bei ‚New Girl‘

Zooey Deschanel attends the Los Angeles screening of Merv - Amazon Prime - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 09:30 Uhr

Zooey Deschanel erinnert sich an 'stressige' Anfangszeit bei 'New Girl'.

Zooey Deschanel blickt mit gemischten Gefühlen auf die ersten Tage ihrer Erfolgsserie ‚New Girl‘ zurück.

Die 46-jährige Schauspielerin verkörperte von 2011 bis 2018 die Hauptfigur Jessica Day in der beliebten Sitcom. Während sie die gesamte Zeit am Set in guter Erinnerung hat, sei die Anfangsphase besonders anstrengend gewesen. Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte Deschanel: „Ich mochte den Anfang. Ich liebe die gesamte Erfahrung mit ‚New Girl‘, aber gerade am Anfang haben wir die Serie erst geformt. Es war stressig und verrückt. Wir haben unglaublich lange gearbeitet und alles war ziemlich intensiv.“ Gemeinsam mit Schauspielern wie Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris, Hannah Simone und Damon Wayans Jr. entwickelte sie nach und nach die Figuren und deren Dynamik. Gerade dieser kreative Prozess habe ihr besonders viel Freude bereitet. „Wir haben nach und nach diese kleinen Funken entdeckt und gesagt: ‚Oh, das kann er richtig gut. Das kann er richtig gut. Und sie kann das richtig gut'“, erinnerte sich Deschanel. Es seien genau diese vielen kleinen Details gewesen, durch die jeder Darsteller seine Rolle immer besser gefunden habe. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt, Teil davon zu sein, die Besetzung zusammenzubringen und alle kennenzulernen“, sagte sie. Gerade dieses gemeinsame Entwickeln sei für sie einer der schönsten Aspekte beim Filmemachen.

Schon früher hatte Deschanel erklärt, wie sehr sie das Konzept von ‚New Girl‘ überzeugt habe. Gegenüber ‚Channel 4‘ beschrieb sie das Projekt als außergewöhnlich. „Ich war völlig überwältigt davon, wie perfekt, lustig, warmherzig und clever es war.“ Zuvor habe sie nicht ernsthaft darüber nachgedacht, eine Fernsehserie zu übernehmen. ‚New Girl‘ habe sie jedoch sofort überzeugt. „Es war einfach zu großartig, um Nein zu sagen. Sie haben mir eine Chance gegeben, und ich konnte sie nutzen.“ Auch der hektische Arbeitsalltag am Set habe ihr grundsätzlich gelegen. Die Dreharbeiten seien für sie „wirklich aufregend“ und „spaßig“ gewesen. Deschanel erklärte, sie komme gut damit zurecht, ständig beschäftigt zu sein. „Ich mag es, ständig neue Impulse zu bekommen. Deshalb gehe ich gerne jeden Tag ans Set und arbeite mit denselben großartigen Menschen“, sagte sie. Die langen Drehtage und die vielen Texte seien zwar eine Herausforderung gewesen, hätten die Arbeit für sie aber gleichzeitig spannend gemacht. Das hohe Tempo habe einen zusätzlichen Reiz gehabt. „Ich mag es, wenn alles schnell vorangeht und man nicht herumsteht. Ich erledige die Dinge gerne zügig. Daran ist etwas unglaublich berauschend.“