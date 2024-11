Realverfilmung seines Hits "Vaiana" Zu schmal für einen Halbgott? Dwayne Johnson trägt einen Bodysuit

Für Maui ist selbst Dwayne Johnson zu schmächtig. (smi/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 12:45 Uhr

Für den Halbgott Maui ist selbst Dwayne Johnson zu schmächtig. Der Schauspieler und Ex-Wrestler trägt für die Realverfilmung des Disney-Films "Vaiana" einen muskelbepackten Bodysuit, wie er nun selbst zugibt.

Für diese Rolle ist selbst Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson (52) zu schmal. Bei den Dreharbeiten zu der Realverfilmung des Disney-Hits "Vaiana" trägt der Superstar einen extra angefertigten Bodysuit. Das gestand Johnson in einem Gespräch mit dem Magazin "Extra". Zuvor waren Paparazzi-Bilder vom Set der Live-Action-Adaption aufgetaucht, die den Hünen noch voluminöser zeigen als ohnehin gewohnt. In der Realverfilmung verkörpert Dwayne Johnson den Halbgott Maui, den er auch in der Fortsetzung "Vaiana 2" (ab 28. November im Kino) spricht.

Es brauche jeden Tag mehrere Stunden, um ihn in Maui zu verwandeln, erzählte Dwayne Johnson "Extra". Auf dem Anzug sind die Tribal-Tattoos aufgemalt, die auch den gezeichneten Halbgott zieren.

Wann kommt die Realverfilmung von "Vaiana"?

Die Dreharbeiten für die Live-Action-Version von "Vaiana" finden derzeit auf Hawaii statt. Der Streifen soll 2026 in die Kinos kommen. Zuvor steht für Dwayne Johnson erstmal die Promoarbeit zur Fortsetzung des animierten Originals von 2016 an. Schon vor acht Jahren sprach er den Halbgott aus der polynesischen Mythologie.

Für Dwayne Johnson sind die "Vaiana"-Filme eine Herzensangelegenheit. "Das ist unsere Kultur", sagte er beim Gespräch mit "Extra" auf Hawaii. Der Superstar ist auf der Inselgruppe aufgewachsen, seine Mutter ist die Tochter des berühmten samoanischen Wrestlers Peter Maivia (1937-1982). Die Figur des Maui in "Vaiana" ist von Maivia inspiriert.