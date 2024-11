Wiedersehen mit Christopher Lloyd „Zurück in die Zukunft“-Reunion: Standing Ovations für Michael J. Fox

SpotOn News | 04.11.2024, 09:32 Uhr

Umjubelte "Zurück in die Zukunft"-Reunion für Michael J. Fox. Der Star erinnerte mit seinen Co-Stars wie Christopher Lloyd und Lea Thompson an den "perfekten Film", der im nächsten Jahr sein 40. Jubiläum feiert.

"Zurück in die Zukunft"-Reunion bei der Rhode Island Comic Con: Bei der Fanveranstaltung am Sonntag betrat Michael J. Fox (63) mit seinen Kollegen aus dem Kultfilm die Bühne – und erntete laut Medienberichten Standing Ovations. Der an Parkinson erkrankte Star kam Arm in Arm mit Lea Thompson (63), die in dem Zeitreisespaß seine Mutter verkörpert. Außerdem dabei: Doc-Brown-Darsteller Christopher Lloyd (86) und Thomas F. Wilson (65), der Biff spielt, den Peiniger von Michael J. Fox' Marty McFly.

"Zurück in die Zukunft": Einer der "wenigen perfekten Filme"

Auf der Bühne stellten sich Michael J. Fox und Co. Fragen zu "Zurück in die Zukunft". "Ich wusste nicht, worauf zur Hölle ich mich eingelassen hatte", sagte Fox über seinen Durchbruchsfilm von 1985. Das Publikum reagierte mit Gelächter. Dann nannte der Schauspieler das Sci-Fi-Spektakel, das zwei Fortsetzungen nach sich zog, einen der "wenigen perfekten Filme".

Seine Kollegin Lea Thompson wusste gleich, nachdem sie das Drehbuch gelesen hatte, dass sie an etwas "ganz Besonderem" beteiligt ist. Die Botschaft des Films, dass kleine Dinge große Veränderungen nach sich ziehen können, ist für sie einer der Gründe, "warum ich glaube, dass der Film bei den Menschen sehr gut ankommt".

Thomas F. Wilson berichtete auf der Comic Con von dem Einfluss, den seine Verkörperung des Bullys Biff für echte Mobbingtäter hatte: "Ich wurde von Mobbern kontaktiert, von Menschen, die in ihrem Leben als Erwachsene gezwungen waren, sich bei anderen zu entschuldigen und die Dinge zu erkennen, die sie zu dem gemacht haben, was sie sind, und die Dinge, die sie tun müssen, um da rauszukommen", erzählte er.

Auftritte mit seinen "Zurück in die Zukunft"-Kollegen sind für Michael J. Fox keine Seltenheit. Im nächsten Jahr dürften weitere dazukommen. Dann feiert der moderne Klassiker seinen 40. Geburtstag.