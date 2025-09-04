Stars Zusammenbrüche und Panikattacken: Mandy Capristo über die schwerste Zeit ihres Lebens

Mandy Capristo - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 14:00 Uhr

Der Ex-Monrose-Star machte zwischen 2018 und 2021 eine herausfordernde Phase durch.

Mandy Capristo spricht offen über die Hintergründe ihres Rückzugs.

Die Sängerin wurde bereits im Alter von 16 Jahren berühmt, als sie Teil der ‚Popstars‘-Band Monrose wurde. Zusammen mit Senna Gammour und Bahar Kizil brachte sie Hits wie ‚Shame‘ und ‚Hot Summer‘ heraus. Im Rückblick auf diese Zeit verriet Mandy gegenüber RTL: „Wenn ich an die ersten Jahre denke, dann denke ich noch an sehr viel Freude, weil man natürlich endlich seinen Traum leben durfte. Und man war so jung, man hat einfach gemacht.“

Allerdings forderte das hohe Pensum seinen Tribut. „Wir hatten teilweise zwei Performances an einem Tag. Es gab selten Urlaub. Es gibt wirklich viele Momente, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann“, gestand die 35-Jährige. Nach der Band-Auflösung startete Mandy als Solokünstlerin durch und arbeitete außerdem als Musical-Darstellerin, DSDS-Jurorin und Synchronsprecherin. Doch mit der Zeit machte ihr Körper nicht mehr mit.

2018 erlitt sie ihre erste Panikattacke. Ausgerechnet am Abend vor einem wichtigen Auftritt blieb Mandy im Aufzug stecken. „Ich saß dann da für zwei Stunden und hab dann auch das Gefühl bekommen: Ich bekomme keine Luft“, enthüllte sie. „Es ist einfach eins der schlimmsten Gefühle, das du haben kannst.“

Drei Jahre später erlitt Mandy nach einer Preisverleihung einen weiteren Zusammenbruch. Der Vorfall machte ihr klar, dass sich etwas ändern musste. Die Musikerin nahm sich eine längere Auszeit und lernte, sich selbst weniger unter Druck zu setzen. Mittlerweile lebt sie in Mailand und hat wieder Spaß daran, Musik zu machen. „Ich bin nicht mehr in diesem Rhythmus des nur noch Funktionieren. Jetzt mache ich Dinge ganz anders. Ich mache Dinge sehr bewusst und genieße auch wieder“, verriet die gebürtige Mannheimerin.