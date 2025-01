"Ich bin stolz, deine Mama zu sein" Zwei Fotos: Claudia Schiffer gratuliert Sohn Caspar zum 22. Geburtstag

SpotOn News | 31.01.2025, 11:50 Uhr

Ehrlich, schlau und lustig: Anlässlich des 22. Geburtstags ihres Erstgeborenen teilt Claudia Schiffer auf ihrem Instagram-Account neben einer bewegenden Nachricht auch ein aktuelles Foto von ihm.

Model Claudia Schiffer (54) gratuliert ihrem Sohn Caspar Matthew via Instagram zum 22. Geburtstags. In dem Beitrag zeigt sie zwei private Fotos von ihm. Auf dem einen ist er als erwachsener Mann zu sehen, auf dem anderen als Kleinkind mit einem schwarzen Cocker Spaniel. Dazu verfasst sie emotionale Zeilen.

"Herzlichen Glückwunsch zum 22. Geburtstag, Caspar. Ein Mann, der an seinen Überzeugungen festhält, ehrlich und klug ist und mich zum Lachen bringt", schreibt das Supermodel am 30. Januar auf Englisch über ihren Erstgeborenen. "Ich bin so stolz darauf, deine Mama zu sein", fügt sie hinzu. Ihre Post schließt die gebürtige Rheinländerin mit dem deutschen Satz: "Hab dich lieb".

Über ihr Privatleben gibt sie nicht viel preis

In einem Interview mit der britischen "Telegraph" hat die einstige Muse von Designer Karl Lagerfeld (1933-2019) vor drei Jahren kleine Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Die Frage, ob ihre drei Kinder ihrer Mutter nacheifern und ins Modelgeschäft einsteigen dürfen, beantwortete sie: "Wir würden unsere Kinder immer ermutigen, ihren Träumen zu folgen." Sie und ihr Ehemann, Filmproduzent Matthew Vaughn (53), hätten aber "bewusst versucht, ihnen eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen." Denn: "Mich als Mutter zu haben, ist ein zweischneidiges Schwert – sie können aus meinen Erfahrungen lernen, aber sie werden auch genauer unter die Lupe genommen."

Mit ihrem britischen Ehemann, den sie 2002 heiratete, und ihren drei Kindern Caspar, Clementine (20) und Cosima (14) lebt sie seit vielen Jahren in England, in einem Landhaus in der Grafschaft Suffolk. In den 1990er Jahren konnte sie als eines der bekanntesten Models weltweit, nicht mehr vor die Tür gehen, ohne dass jemand sie erkannte. "Es war irre. Als wäre man ein Rockstar", erinnerte sich Schiffer 2020 in dem britischen Modemagazin "Elle" .

Heute genießt sie ihr ruhiges Leben auf dem Land – und den britischen Humor: "Ich habe sogar eine Art englischen Humor aufgeschnappt, der mich schon in Schwierigkeiten mit meinen deutschen Freunden gebracht hat, die britischen Sarkasmus nicht verstehen", berichtete Schiffer der Tageszeitung.