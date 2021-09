Loredana Wollny: Präsentiert sie sich zu sexy für eine 17-Jährige?

08.09.2021 13:00 Uhr

Loredana Wollny wird langsam flügge! Zumindest hat sich die 17-Jährige in den letzten Monaten optisch sehr verändert und setzt auf einen neuen, sehr freizügigen Look. Vielleicht etwas zu freizügig?

Loredana Wollny ist das Nesthäkchen der beliebten Großfamilie und wird langsam aber sicher erwachsen. Auf Instagram zeigt sich der süße Teenager immer öfter in einem neuen sexy Look.

Loredana hat ihren Look gefunden

In der Anfangszeit von „Die Wollnys“ wirkte Loredana noch sehr kindlich, doch langsam aber sicher hat Loredana ihren eigenen Stil gefunden und probiert immer wieder neue Outfits aus.

Und es scheint so, als habe die 17-Jährige ein Faible für figurbetonte und freizügige Kleider entwickelt. Auf Instagram zeigt sie sich z.B. in einem figurbetonten Glitzerkleid oder in einem pinken und sehr knappen Zweiteiler.

„Lolita möchtest du doch nicht, oder?“

Für ihren Look gab es sehr viel Zuspruch von ihren Fans und Followern, aber auch viel Kritik. Viele finden Loredanas Look für eine Minderjährige einfach viel zu aufreizend:

„Niedlich aber ich wäre doch ein wenig vorsichtiger. Lolita möchtest du doch nicht Loredana, oder? Ihr seid alle so klasse aber bleibt wie ihr seid und übertreibt es nicht.“ Das sehen einige genauso und so warnt ein Fan: „Sei vorsichtig! Es treiben sich nicht so viele tolle Menschen hier rum.“

„Ex on the Beach“-Kandidat kommentiert neckisch

Auch ein weiterer Kommentar stößt bei vielen Followern auf Entsetzen. Der „Ex on the Beach“-Kandidat Chris Grey kommentierte: „Okay übertreib langsam“ , gefolgt von einem neckisch grinsenden Emoji.

Einen komischen Beigeschmack hat der Kommentar schon, schließlich Chris Grey ist mit seinen 28 Jahren über zehn Jahre älter als Loredana. Das fiel auch einigen Followern auf:

„Finde seinen Humor auch etwas wie soll man sagen, komisch, gerade im Hinblick dass Chris erwachsen und Loredana noch minderjährig ist. Aber vielleicht ist das auch einfach so seine Art und wenn es für Loredana ok ist, dann is das eben so.“

Ein Freund der Familie?

Chris Grey ist ein Freund von Familie Wollny, spielte bereits in zwei Musikvideos von Loredanas älterer Schwester Estefania Wollny mit. Trotzdem stößt so ein Kommentar irgendwie seltsam auf.

Ein weiterer User schreibt dazu: „Klar, Freundschaft zwischen nem erwachsenen Mann und ’ner 17 Jährigen… Der Typ ist einfach ein absoluter creep. Postet mega cringe Stories und geht von Sendung zu Sendung auf der Suche nach Anerkennung. Sorry aber irgendwo ist ja dann mal gut und vor allem ist es echt krass, wie sie sich im Internet darstellt. Sie ist immer noch minderjährig!“

(TT)