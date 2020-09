16.09.2020 19:30 Uhr

„Sommerhaus“: Beauty-Doc erklärt die Gesichter der Stars

Heute Abend zeigt RTL die zweite Folge vom diesjährigen "Sommerhaus der Stars" und wieder hat der Sender ein exquisites Sammelsurium an Halbprominenten zusammengesucht, die ein Faible für optische Perfektion haben.

Ob das jedoch immer so gelungen ist, sei dahingestellt. Doch einige „Sommerhaus“-Teilnehmer scheinen auch regelmäßig den Beauty-Doc ihres Vertrauens aufzusuchen.

Auch die Redaktion klatsch-tratsch.de hat sich sich an ihren Arzt des Vertrauens, Dr. Murat Dagdelen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, gewendet und wollte wissen, was haben die Stars vom „Sommerhaus“ schon alles machen lassen?

Annemarie und Tim

Annemarie Eifeld hat ein volleres Gesicht als früher – entweder hat sie etwas zugenommen, was sich auch im Gesicht bemerkbar macht oder ihre Wangen und Lippen wurden mit Hyaluronsäure aufgepolstert und eventuell zusätzlich Botox in der Stirn. Ihr Freund Tim sieht sehr natürlich aus, könnte sich aber einer Haartransplantation unterzogen haben.

Mehr zum Thema:

Caro und Andreas Robens

Caro Robens hat bereits eine Nasenkorrektur durchführen lassen, ihre Tränensäcke wurden unterspritzt und ihr Kinn modelliert sowie Botox in die Stirn injiziert. Zudem könnte es sein, dass eine Brustvergrößerung vorgenommen wurde, wie es bei vielen Bodybuilderinnen der Fall ist, da eine verdächtige Falte an der Brust darauf hinweist. Möglicherweise ist hier noch eine Straffung notwendig, um die Falte loszuwerden. Ihr Mann Andreas hat bisher keine Behandlungen durchführen lassen.

Galerie

Denise und Henning

Ich gehe davon aus, dass Denise Kappés natürlich ist – wenn überhaupt könnte eine Micro-Botoxbehandlung im Bereich der Stirn vorgenommen worden sein, da diese sehr glatt wirkt sowie eine Micro-Hyaluronsäureinjektion in die Lippe. Ihr Partner Henning Merten wirkt ebenfalls natürlich.

Diana und Michael

Die Wangenpartie von Diana Herold wirkt sehr aufgepolstert, weswegen ich von einer Hyaluronsäureunterspritzung ausgehe. Die Augenbrauenposition liegt ein wenig niedriger und Stirn und Zornesfalte sind sehr glatt, was zudem für eine Botoxbehandlung spricht. Auch ihre Lippen wurden vermutlich vergrößert. Ebenso wurde die Kinnregion vermutlich unterspritzt. Die Nase und die Brüste sehen auch operiert aus. Ihr Freund Michael sieht entsprechend seines Alters natürlich aus: wenn er lacht, sieht man Krähenfüsse seitlich der Augen und Faltenbildung am Unterlid.

Lisha und Lou

Lisha hat meiner Einschätzung nach definitiv einige Behandlungen wie Nasenkorrektur, Lippenvergrößerung, ,Eye Opener‘ Botoxinjektion im Stirnbereich sowie eine Wangenaufpolsterung mit Hyaluronsäure durchführen lassen. Am Kinn und in der Jawline-Region sind Behandlungen ebenso möglich. An ihrem Bauch wurde entweder eine Fettabsaugung durchgeführt oder er ist tatsächlich einfach extrem gut trainiert. Bei Lou sieht alles sehr natürlich aus. Wenn überhaupt, hatte er eine Botoxbehandlung an der Stirn.

Georgina und Kubilay

Georgina Fleur hat Ihre Brüste vor einigen Jahren vergrößern lassen und hat dies auch öffentlich gemacht. Auch ihre Lippen lässt sie sich regelmäßig, aber nicht übertrieben, aufspritzen. Daneben könnte ich mir vorstellen, dass Botoxbehandlungen zum Beispiel im Bereich der Stirn vorgenommen

wurden. Ihr Verlobter Kubilay Özdemir hat meiner Einschätzung nach bisher keine Behandlungen durchführen lassen – wenn, dann nur kleinste Botoxbehandlungen an der Stirn.

Martin und Michaela

Martin Bolze und Michaela Scherer sind beide vollkommen natürlich und sehen altersgerecht aus.

Andrej und Jenny

Das Gleiche gilt für Andrej Mangold und Jenny Lange – auch diese beiden sind natürliche Schönheiten. Bei ihm fällt die gerade Haarlinie auf – das könnte auf eine Haartransplantation hindeuten, aber auch von Natur aus einfach eine hohe Stirn sein. Da die Stirn relativ faltenfrei ist, könnte hier auch eine Micro- Botoxbehandlung im Spiel gewesen sein.