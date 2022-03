„Die Geissens“ machen Insel-Hopping – aus Langeweile

Tari Tamara | 21.03.2022, 17:43 Uhr

"Die Geissens" starten heute wieder mit einer Doppelfolge, direkt nach dem Start der neuen "Love Island"-Staffel. Diesmal geht es für die Luxus-Familie nach Mallorca!

In Spanien angekommen müssen „Die Geissens“ aber feststellen: Mallorca ist wie leergefegt! Aufgrund von Corona ist der Ballermann leider auch komplett geschlossen, was also unternehmen, auf der Insel? Robert wird kreativ und findet trotzdem spannende Unternehmungen.

Insel-Hopping wegen Langeweile

Jetzt muss Robert nach einer Alternative umschauen, um die Laune der Damen auf Trab zu halten: Auf geht’s zu einer privaten Führung mit einem Schlagersternchen in den Mega-Park, der eigentlich ebenfalls geschlossen hat – da werden Erinnerungen wach!

Nach dem Mittagessen auf der Indigo Star ist eine Shoppingtour geplant – doch auch auf der Shoppingmeile herrscht gähnende Leere. Was nun? Ganz klar: Insel-Hopping. Also auf nach Ibiza, vielleicht ist hier ja mehr los. Zumindest für einen sportlichen Start ist gesorgt und Carmen und Robert lassen sich in das Geheimnis des EMS-Trainings einweisen.



Papis Loveday kommt zu Besuch

Wenn das Leben draußen aufgrund der Pandemie nicht stattfindet, dann holt man sich das Leben eben aufs Boot! Gesagt, getan: Das Model Papis Loveday schaut auf der Indigo Star vorbei – und hat jede Menge Spaß und Action für die nächsten zwei Tage im Gepäck!

Erstmal geht es zum Lunch: Papis hat im Beach Club auf Ibiza reserviert und da man sich lange nicht gesehen hat, werden die letzten News ausgetauscht. Nach einem gewagten Rennen geht es dann weiter mit Papis geplanter Überraschung: Eine spirituelle Zeremonie bei seinem Freund, dem Aussteiger Alex… genau das Richtige für Robert – oder eher nicht? Zunächst heißt es aber: Der Weg ist das Ziel – doch dieser ist extrem steinig.

Von Ibiza nach Formentera

Und auch die Planung des nächsten Tages liegt ganz in Papis Hand, dem Robert nach dem gestrigen Tag beim Eremiten mit gemischten Gefühlen entgegensieht: Los geht es mit einem fahrbaren Untersatz der „ganz besonderen Holz-Klasse“ . Robert erwartet nach diesem Abenteuer eigentlich direkt ein Mittagessen doch dieses muss er sich erst verdienen. Denn in diesem besonderen Restaurant bekommen nur verkleidete Menschen etwas zu Essen und vor jedem neuen Gang heißt es: Motto überlegen und umziehen!

Zum Ende des Balearen-Trips ist noch Abstecher nach Formentera geplant. Doch die Überfahrt hat es in sich und ist nichts für schwache Nerven und Mägen. Und auch die Indigo Star hat diese Seefahrt nicht so einfach weggesteckt.

Eine neue Doppelfolge „Die Geissens“ heute um 21:35 Uhr auf RTLZWEI.