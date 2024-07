Stars Ralf Schumacher: Er liebt einen Mann!

Ralf Schumacher and his partner Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 10:00 Uhr

Ralf Schumacher hat bekannt gegeben, dass er in einer Beziehung mit einem Mann ist.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer hat auf Instagram ein Bild von sich und seinem Partner Etienne geteilt, auf dem sie Arm in Arm mit dem Rücken zur Kamera stehen und aufs Meer blicken.

Er betitelte den Beitrag mit den Worten: „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.“ Schon kurz nach dem Outing meldeten sich zahlreiche deutsche Promis und Influencer mit Glückwünschen im Netz zurück, kommentierten den Beitrag oder reposteten ihn in ihren Stories. Allen voran meldete sich Carmen Geiss zu Wort, eine sehr gute Freundin des 49-jährigen Rennfahrers. Sie postete selbst ein Bild von sich, Ralf und Etienne und schrieb dazu: „Ich möchte dir von einem Menschen erzählen, der in meinem Leben eine ganz besondere Rolle spielt. Seit vielen Jahren kenne und liebe ich ihn unendlich.“ Dann erzählte sie über Ralf, nur eine Stunde, nachdem er sein Coming-Out-Bild gepostet hatte: „Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz. Es war eine mutige Entscheidung, die lange in ihm gereift ist und die er nun voller Stolz und Selbstvertrauen geht. Sein Outing ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Zeichen dafür, dass er endlich in der Lage ist, seine wahre Identität zu leben und zu lieben, ohne Angst oder Scham.“ Ralfs Mut und Ehrlichkeit seien inspirierend und Carmen sei „unendlich dankbar, ihn in meinem Leben zu haben“.

Unter dem Beitrag des ehemaligen Rennfahrers, der mit Ex-Frau Cora Schumacher den 22-jährigen Sohn David hat, der ebenfalls Formel-Rennen fährt, meldeten sich noch andere Stars zu Wort. Unter anderem Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz, die Drag-Queens Katy Bähm und Bambi Mercury, Moderatorin Laura Wontorra, Sänger Giovanni Zarella, F1-Co-Kommentator Peter Hardenacke, Sängerin Madeline Juno und viele andere Senden Herzen und Glückwünsche. Ein besonders schöner Kommentar unter dem Bild kommt von Sohn David, der schreibt: „Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst. Egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.“