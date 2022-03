GNTM 2022: Diese Models fallen durch Heidi Klums Interview-Test

Leni Hübner | 22.03.2022, 13:13 Uhr

Heidi Klum in schwarz-weißem Volant-Kleid zeigt das Peace-Zeichen

Die angehenden Topmodels werden von Heidi Klum bei GNTM mal wieder auf die harte Probe gestellt. Social Media, Live-Interview, krasser Walk und schon wird es eng für einige Kandidatinnen.

Es sind die absoluten Klassiker und doch scheitern die Teilnehmerinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ zuverlässig in den knallharten Interviews, aber auch bei dem Social-Media-Shooting. Denn genau hier zeigt sich, wer sich auf Instagram ganz gut hält oder wer tatsächlich das Zeug dazu hat, Heidi Klum zu überzeugen und GNTM zu gewinnen.

Es gibt keine harmlosen Fragen

Für die Interviews hat sich Heidi Klum einen echten Vollprofi geholt: Die Journalistin Claudia von Brauchitsch ist neben Linda Zervakis die aktuelle Wunderwaffe bei ProSieben. Sie kann Politikern auf den Zahn fühlen und brandheiße Themen aufbereiten, sie weiß, wie sie dem Gegenüber das entlockt, was er eigentlich nicht sagen will, und gerade, wenn ihre Frage harmlos wirkt, sollte man sich die Antwort zweimal überlegen.

Für die GNTM-Kandidatinnen kommt diese Warnung zu spät. Sie sind der 47-Jährigen, die auch bei Sat.1 das Magazin „Akte“ moderiert, auf den Leim gegangen. „Gute Vorbereitung ist das A und O“, lautet die Devise von Claudia von Brauchitsch, wie sie bei Instagram verrät. Und vorbereitet ist sie: Sie weiß, dass es auch in diesem Jahr bei GNTM Zickereien und Schwierigkeiten gibt und wen sie verunsichern kann.

Paulina und Sophie straucheln

So verrät ihr Paulina, dass sie sich bei Instagram Follower gekauft hat. Ein No-Go, schließlich soll es in der perfekten Welt auch nach perfektem Ruhm aussehen. Es hilft nichts, zu betonen, dass das alle machen. Dafür gibt es keine Beweise und so zeigt der rote Pfeil allein auf die Teilnehmerin bei „Germany’s Next Topmodel“, die den Kauf wohl nötig hat. Dumm gelaufen für Paulina, die das Corona-Virus übrigens gerade voll erwischt hat.

Sophie reitet sich schon rein, bevor das Interview überhaupt losgeht. Ihre Panik, ihre Lautstärke und ihr Potential zur Drama Queen werden auch Claudia von Brauchitsch nicht entgangen sein. Es braucht also nur wenig Fingerspitzengefühl, um auch Sophie aus der Reserve zu locken und ins Kandidatinnen-Unglück zu stürzen. Und die dauergewellte Luca strauchelt, als die Journalistin ihr vorwirft, provokant zu sein. Ist sie es?

Heidi Klums Yellow-Press-Coaching

„Wenn sie in der Branche Fuß fassen, werden sie immer wieder mit unangenehmen Fragen konfrontiert werden“, erklärte Heidi die Bedeutung des Trainings, als noch taff-Moderator Christian Düren die Kandidatinnen verunsichert hat. Während er sehr herausfordernd, dreist und fast verletzend war, scheint Claudia von Brauchitsch es seriöser anzugehen, aber eben nicht weniger gefährlich.

Auf die gelassen gestellte Frage, „wer geht dir so richtig auf die Nerven?“, sollte man eher ausweichend antworten, doch die meisten nennen wohl ganz ehrlich Noëlla – zumindest will uns GNTM das glauben lassen. Noëlla fällt durch ihre laute Art und Direktheit mit Sicherheit in die Kategorie „anstrengend“, doch schaden würde es eher den anderen, wenn sie hier Namen nennen. Noëlla bringt jedenfalls Aufmerksamkeit, die das Format neben perfekten Mädels immer braucht.

Influencer haben es nicht leicht

Welche Antwort Claudia von Brauchitsch ganz von den Socken haut, verrät ProSieben noch nicht. Dafür zeigt sich schon jetzt, dass die selbsternannten Social-Media-Profis unter den Mädchen gar nicht so sicher sind, wenn es darum geht, Marketing zu machen. Aber genau das ist wohl eines der wichtigsten Talente, das man als Influencer mitbringen sollte: um den Followern selbst die unmöglichsten Dinge schmackhaft zu machen.

Dschungelcamp oder Laufsteg

Hier scheint es angebracht, auf Noëlla zu verweisen, die in jedem Fall an ihrer Ausdrucksweise in der Öffentlichkeit arbeiten sollte, falls sie sich nicht genau damit ein Ticket ins Dschungelcamp verdienen möchte. Für die anderen Kandidatinnen gilt: Nicht jede, die weint, muss tatsächlich nach Hause fahren. Es kann zwar nur eine „Germany’s Next Topmodel“ werden, aber wer sich gut anstellt, kriegt auch ohne den Titel Jobs.

GNTM 2022: Sendezeiten, Livestream und ganze Folgen

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft ab dem 03. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Auf prosieben.de kann man die Sendung auch im Livestream verfolgen. Du kannst gar nicht genug von GNTM und Heidis Meeedchen bekommen? Auf der Website und auf Joyn gibt es alle Folgen der vergangenen Staffeln.