Party in New York Mama Heidi gibt Einblicke: So wild feierte Leni Klum ihren Geburtstag

Leni Klum feierte ihren 20. Geburtstag mit ihrer Mutter Heidi. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 12:57 Uhr

Leni Klum wurde am gestrigen Samstag (4. Mai) 20 Jahre alt. Ihren Ehrentag beging sie mit einem Shoppingtag in New York und anschließender Party. Auf Instagram gab ihre Mutter Heidi Klum Einblicke in die Feierlichkeiten.

Leni Klum feierte ihren 20. Geburtstag am Samstag (4. Mai) mit ihrer Mutter und Freunden in New York. Auf ihrem Instagram-Account teilte Heidi Klum (50) mehrere Beiträge mit Impressionen des Tages. Zuerst ging es für Mutter und Tochter, Lenis Freund Aris Rachevsky (20) und weiteren Freundinnen zum Shoppen in der Mode-Metropole. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", schrieb das Model zu einem Video, in dem das Geburtstagskind mit einer riesigen Schleife auf dem Kopf in einem Geschäft wild vor dem Spiegel tanzt.

Anschließend feierte die Gruppe beim Sushi-Essen in einem Restaurant weiter. Dort erwartete Leni, die einen glitzernden schwarzen Body trug, eine blau-pinke Geburtstagstorte. Unter dem Applaus ihrer Gäste pustete sie die Kerzen aus. "New York. Die Stadt, die niemals schläft. Geburtstagsfeierei", untertitelte Heidi Klum das Video dazu.

Thomas Hayo feierte mit

Als nächste Station wurde im Club zu Heidi Klums eigenem Song "Sunglasses at Night" getanzt. Klum hielt fröhlich drauf, um ihre 12 Millionen Follower bei der Party mitzunehmen. Auf den Videos ist auch ihr langjährigen Wegbegleiter Thomas Hayo (55) zu sehen. Der ehemalige "Germany's next Topmodel"-Juror feierte ausgelassen mit.

Den Abschluss der Feierlichkeiten zu Lenis Geburtstag bildete eine gemeinsame Fahrt im Taxi. Lautstark grölten Heidi Klum und die Freunde ihrer Tochter auch hier einen hauseigenen Hit, diesmal Klums "Wonderland".

Seit 2020 in der Öffentlichkeit

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Ihr Vater ist der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (74), mit dem ihre Mutter nur kurz liiert war. Mit fünf Jahren wurde sie von Heidi Klums damaligem Ehemann Seal (61) adoptiert. Seit ihrem Debüt auf dem Cover der "Vogue" 2020 steht Leni Klum selbst im Rampenlicht und hat sich eine erfolgreiche Modelkarriere aufgebaut. Nebenbei studiert sie Innenarchitektur in New York.

