SpotOn News | 04.05.2024, 08:21 Uhr

16 Jahre lang hielt Heidi Klum ihre älteste Tochter Leni strikt aus der Öffentlichkeit heraus - bis sie zusammen mit ihr auf dem Cover der deutschen "Vogue" erschien. Seitdem mischt Leni die Modewelt auf. Am 4. Mai feiert sie ihren 20. Geburtstag.

Leni Klum (20) steht erst seit vier Jahren im Rampenlicht – hat in dieser Zeit aber mehr erlebt als manche in einem ganzen Leben. 16 Jahre lang wusste man kaum etwas über die älteste Tochter von Heidi Klum (50). Seit ihrem Debüt auf dem Cover der deutschen "Vogue" wird jedoch jeder ihrer Schritte viel beachtet. Am heutigen 4. Mai feiert das Model seinen 20. Geburtstag. In ihrer jungen Karriere hat Leni Klum bereits zahlreiche Höhepunkte gefeiert.

Leni Klum wurde am 4. Mai 2004 in New York City geboren. Noch während der Schwangerschaft trennten sich ihre Mutter Heidi Klum und ihr Vater, der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (74). 2009 adoptierte Klums damaliger Ehemann Seal (61) die Fünfjährige. Leni besitzt neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

2021 wagte Leni Klum den Schritt in die Öffentlichkeit

16 Jahre lang achtete Heidi Klum strikt darauf, dass keine Fotos ihrer Tochter an die Öffentlichkeit gelangten. Umso größer die Überraschung im Dezember 2020: Leni erschien zusammen mit ihrer Mutter auf dem Cover der Januar/Februarausgabe der deutschen "Vogue". Der Weg in die Modewelt war damit geebnet. Seit ihrem 16. Geburtstag hat Leni zudem einen offiziellen Instagram-Account – und konnte bis heute 1,8 Millionen Follower sammeln. "Sechzehn ist ein gutes Alter. Wenn man Auto fahren darf, kann man auch einen offiziellen Instagram-Account führen und sein Gesicht zeigen", begründete Heidi Klum gegenüber "Vogue" ihre Entscheidung.

Tatsächlich träumte Leni aber offenbar schon immer von einer Karriere als Model. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich es selbst als Model versuchen würde. Das erste Angebot kam, als ich erst zwölf oder dreizehn Jahre alt war", erklärte sie in ihrem ersten Interview mit der "Vogue". Damals habe ihre Mama es allerdings noch verboten.

Laufstegdebüt auf der Fashion Week

Zum ersten Mal auf dem Laufsteg zeigte sich Leni Klum im Sommer 2021 – obwohl sie mit 1,68 Meter nicht ganz die Kriterien eines Runway-Models erfüllt. International viel beachtet modelte sie im Rahmen der Mailänder Fashion Week für Dolce & Gabbana. Ihren ersten Job hatte sie zuvor bei der Berliner Fashion Week ergattert – wegen der Corona-Pandemie schritt sie allerdings nur digital über den Catwalk. Nach Mailand stand im Herbst dann ihr erster richtiger Auftritt bei der Berliner Modewoche an: Leni präsentierte gleich ihre eigene Kollektion, die gemeinsam mit dem Onlinehändler "About You" entstanden war.

In ihren jungen Jahren hat Leni bereits geschafft, wovon zahlreiche Models ein Leben lang nur träumen. Es folgten Magazin-Cover mit Starfotografen für das "Hunger Magazine", die deutsche "Glamour", "L'officiel Liechtenstein" oder die deutsche und kasachische "Harper's Bazaar" sowie zahlreiche Werbe-Deals. Auch als Gastjurorin bei "Germany's next Topmodel" war sie schon zu sehen. "Es ist einfach ein Fakt: Meine Eltern sind berühmt. Ich bekam Starthilfe und ich weiß, dass viele Leute davon träumen, so starten zu können", erklärte Leni in einem Interview mit dem US-Magazin "People" zu ihrem Raketenstart.

Kontoversen

Trotz ihrer noch kurzen Karriere hat Leni bereits Kritik einstecken müssen. Zunächst löste ein Foto für das Magazin "Rollacoaster" im Oktober 2021 Kontroversen aus – darauf zeigte sich die damals 17-Jährige mit nackter Brust, die nur durch ihre Hand verdeckt wurde. Noch lauter wurden die negativen Stimmen aber durch einen Job mit Mama Heidi. Für Kampagnen der Unterwäschen-Marke "Intimissimi" posierte das Mutter-Tochter-Duo bereits mehrfach in Dessous. Das Partner-Shooting mit wenig Stoff wurde in den sozialen Medien von einigen Usern als "seltsam" oder gar "verstörend" bezeichnet.

Einschüchtern lässt sich das Model davon nicht. "Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen angesehen. Wenn ich sie nicht sehe, muss ich sie auch nicht beachten, ich weiß einfach nicht, was verbreitet wird", erklärte Leni Klum "Page Six". Sie habe den Dreh mit ihrer Mutter sehr genossen und sei zufrieden mit den Fotos.

Architekturstudium ist die Priorität

Leni Klum shootet offenbar gerne mit ihrer Mutter – ist aber fest entschlossen, endgültig aus ihrem Schatten zu treten. "Natürlich spüre ich den Druck, so gut zu sein wie sie. Aber ich muss nicht genauso sein wie sie. Wir sind sehr unterschiedlich, ich bin eine eigenständige Person. Ich bin Leni, nicht Heidi", stellte sie 2021 im Interview mit "Glamour" klar. Neben dem Modeln baut sie sich dennoch bereits ein zweites Standbein auf.

Leni studiert seit ihrem Highschool-Abschluss 2022 Innenarchitektur an einer Universität in New York City. Dafür ist sie von zu Hause ausgezogen. Auf ihr Studium legt Leni sehr viel Wert. "Ich weiß, dass ich nicht zur Uni gehen müsste. Da ich mich aber aktiv dafür entschieden habe, ist es mir ein Anliegen, das Studium auch ernst zu nehmen. Meine Priorität ist, alle Kurse zu besuchen und meine Hausaufgaben zu erledigen", betonte sie gegenüber "Instyle".

Nicht nur ihre Mutter unterstützt sie. Mit ihrem Adoptivvater scheint Leni auch nach der Scheidung ein inniges Verhältnis zu haben. Immer wieder zeigt sich Seal stolz mit ihr auf dem roten Teppich. Anfang des Jahres besuchte sie beispielsweise zusammen mit ihm und ihren Geschwistern die Filmpremiere von "The Book of Clarence". Heidi Klum steht ebenfalls voll hinter ihrer Erstgeborenen und ihren Ambitionen. "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon", schwärmte sie gegenüber "People".

Seit 2021 vergeben

Bleibt bei so viel zu tun das Privatleben auf der Strecke? Nicht bei Leni Klum, denn auch das bekommt sie unter einen Hut. Seit 2021 ist sie mit dem Eishockey-Spieler Aris Rachevsky (20) zusammen. Gerne teilt sie auf ihrem Instagram-Account Einblicke in ihre Liebe und zeigt sich eng umschlungen mit ihrem Freund. Die beiden haben Anfang des Jahres zudem einen gemeinsamen Hund adoptiert.

In den kommenden Jahren wird man also sicher noch viel von dem Geburtstagskind zu sehen bekommen. Ob als Model, als Innenarchitektin, als Influencerin oder an der Seite ihrer berühmten Eltern.