Ryan Phillippe und Sohn Deacon (17) zeigen ihre Sixpacks

24.08.2021 20:15 Uhr

Dieser junge Mann hat wohl nur das Beste von seinen beiden berühmten Eltern mit auf die Welt bekommen, von Papa Ryan Phillippe den stählernen Körper, von Mama Reese Witherspoon das hübsche Gesicht.

Deacon Phillippe, 17-jähriger Sohn von dem Hollywood-Ex-Traumpaar Ryan Phillippe und Reese Witherspoon wird es sicher schon nicht mehr hören können, aber die Ähnlichkeit zu seinen berühmten Eltern ist unverwechselbar. Den Body und die Fitness-Leidenschaft hat er sicherlich seinem Vater zu verdanken, das ausdrucksstarke Gesicht seiner Mama.

Ryan Phillippe teilte am vergangenen Wochenende auf Instagram eine ganze Reihe von Fotos von sich mit seinem Sprössling, einem angehenden Musiker, in der freien Natur und in einem kristallklaren Bergsee – und hier fällt nicht nur die Ähnlichkeit auf, sondern auch, dass beide offenbar gerne an ihren gemeißelten Körpern arbeiten um sie dann auch zu präsentieren.

Wie Zwillinge!

Die Fans finden auch, dass Deacon auf jeden Fall alles vom guten Aussehen des „Eiskalte Engel“-Stars mit in die Wiege gelegt bekommen hat. „“Ich dachte, Deacon wärst du!“ kommentierte eine Person und ein anderer schrieb: „Zwillinge“.

„Du und Reece haben euch buchstäblich Zwillinge erschaffen!“ schrieb ein weiterer Follower.

Die Fans vergleichen gerne

Die Fans sind es inzwischen schon gewohnt, beim Anblick von Deacon eine doppelte Beurteilung zu vergeben. In diesem Sommer hatte Reese Witherspoon bereits ein Foto von den beiden gepostet und viele Leute konnten natürlich nicht anders, als zu kommentieren, dass er das Ebenbild seines Vaters ist. Doch es sind eindeutig nicht nur die Gene seines Vaters, die Deacon geerbt hat. Anfang des Jahres postete Witherspoon ein Selfie mit ihrem Sohn, auf dem sie gemeinsam einen Sonnenuntergang genießen. Dieser Schnappschuss machte deutlich, wie sehr der Teenager seinen Eltern ähnelt .

Das sind Deacons berühmte Eltern

Ryan Phillipe und Reese Witherspoon standen 1999 zusammen für „Eiskalte Engel“ vor der Kamera und verliebten sich währenddessen auch ineinander. Bis 2007 waren sie verheiratet, aus der Ehe entstammen ihre Kinder Ava Elizabeth Phillippe und eben Deacon Phillippe.

Ryan hat noch ein drittes Kind mit Schauspielerin Alexis Knapp – Kailani Merizalde Phillippe Knapp (10). (SV)