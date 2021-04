Spieglein, Spieglein: Diese Promi-Töchter sehen aus wie ihre Mütter!

07.04.2021 19:45 Uhr

Da hatten Papas Gene wohl keine Chance: Diese Promi-Ladys bekommen von ihren Töchtern im wahrsten Sinne des Wortes den Spiegel vorgehalten, denn sie sehen ihren berühmten Müttern unheimlich ähnlich.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Bei diesen jungen Frauen ist die optische Ähnlichkeit zu ihren prominenten Müttern nicht abzustreiten – da nützt auch Papas Nachname meist nicht viel. Doch viele von den Mini-Mes der Stars haben darüber hinaus auch noch das Talent ihrer Eltern geerbt und treten in deren Fußstapfen.

Cindy Crawford und Kaia Gerber

Cindy Crawford und Kaia Gerber sind DAS Mutter-Tochter-Duo in der Modelindustrie. Kaia sieht ihrer Mutter super ähnlich – kein Wunder also, dass sie in Cindys Fußstapfen tritt. Mittlerweile ist sie auf den Laufstegen der Welt zu sehen und wird für alle möglichen Cover gebucht. 2018 wurde die schöne Topmodel-Tochter sogar zum „Model of the Year“ gekürt.

Wie eine junge Cindy Crawford – das muss sich die Tochter von Rande Gerber wohl ständig anhören. Die 19-Jährige witzelt selbst gerne über die Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Mutter. So schreibt Kaia beispielsweise „Also, ich sehe keine Ähnlichkeit“ oder „Erkennt man, dass wir verwandt sind?“ und gemeinsame Schnappschüsse mit ihrer Model-Mama auf Instagram.

Lisa Bonet und Zoë Kravitz

Auch wenn Zoë den Nachnamen von ihrem Vater, dem Rockstar Lenny Kravitz, trägt – dass sie die Tochter von Schauspielerin Lisa Bonet ist, ist nicht zu übersehen. Nicht nur die Gesichtszüge, sondern auch die Mimik und die lässige Art der beiden ist sich zum Verblüffen ähnlich. Als Schauspielerin und Musikerin hat Zoë Kravitz wohl die Talente beider Elternteile geerbt.

Meryl Streep und Mamie Gummer

Die markanten Gesichtszüge von Schauspiel-Legende Meryl Streep haben sich auch bei ihrer Tochter Mamie Gummer durchgesetzt. Bei gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich fällt die Ähnlichkeit der beiden immer wieder auf. Das Schauspieltalent ihrer Mutter hat Mamie quasi in die Wiege gelegt bekommen und so ist es nur logisch, dass auch sie als Schauspielerin arbeitet.

Im Film „Ricki – wie Familie so ist“ stehen die beiden Powerfrauen sogar gemeinsam vor der Kamera. Mamie spielt bei dem Projekt natürlich keine Geringere als die Filmtochter von Mama Meryl Streep. Praktisch für die Filmemacher!

Reese Witherspoon und Ava Elizabeth Phillippe

Nein, ihr seht nicht doppelt! Ava Phillippe ist ihrer Mutter Reese Witherspoon aber wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Kaum zu glauben, dass Reese ihrer 21-Jährigen Tochter auch mit 45-Jahren noch so unglaublich ähnlich sieht. Lediglich der Nachname der beiden unterscheidet das Mutter-Tochter-Gespann – den hat Ava nämlich von ihrem Vater, Schauspieler und Regisseur Ryan Phillippe.

Katharina Thalbach, Anna Thalbach und Nellie Thalbach

Sie sind DIE deutsche Theater-Familie schlechthin: Die Thalbachs. Neben ihrem Schauspieltalent wird allerdings auch das markante Aussehen der Thalbach-Frauen weitervererbt. Nicht nur ihre Tochter Anna Thalbach, sondern auch ihre Enkelin Nellie sehen Schauspiel-Ikone Katharina Thalbach unheimlich ähnlich.

Wenn man sich alte Fotos von Katharinas verstorbener Mutter Sabine Thalbach anschaut, wird schnell klar – die Ähnlichkeit durchzieht mittlerweile schon mindestens vier Generationen. Ob Nellie diese Linie später mal fortführen wird?

Vanessa Paradis und Lily-Rose Depp

Ihre Eltern – Johnny Depp und Vanessa Paradis – sind Weltstars und wahre Multitalente – und der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm: Lily-Rose Depp hat offensichtlich das Schauspieltalent ihrer berühmten Eltern abbekommen. Das Aussehen hat sie allerdings eindeutig von Mama Vanessa – keine große Überraschung also, dass Lily-Rose ähnlich wie ihre Mutter auch noch modelt. Fans sind immer wieder erstaunt, wie sehr die 21-Jährige ihrer Promi-Mama optisch ähnelt.

Goldie Hawn und Kate Hudson

Diese beiden Powerfrauen sind aus Hollywood nicht wegzudenken: Goldie Hawn und Kate Hudson. Die beiden Schauspielerinnen trennen zwar über 30 Jahre Altersunterschied, doch die Ähnlichkeit dieses Mutter-Tochter-Duos ist unverkennbar.

Über Jahrzehnte hinweg war Goldie Hawn eine der populärsten Hollywood-Schauspielerinnen überhaupt und hat sogar einen Stern auf dem Walk of Fame. Die Tochter von Bill Hudson steht ihrer berühmten Mutter jedoch in nichts nach: Kate gewann selbst im Jahr 2000 einen Golden Globe – ob sie Mama Goldie noch auf den begehrten Walk of Fame folgen wird?

Priscilla und Lisa Marie Presley

Bei Lisa Marie Presley handelt es sich natürlich um die Tochter des King of Rock ’n‘ Roll. Beruflich hat sich die Sängerin zwar mehr an Papa Elvis Presley orientiert, doch auch mit Mama Priscilla Presley hat sie viele Gemeinsamkeiten. Lisa Marie teilt sie sich mit der Schauspielerin nämlich nicht nur den berühmten Nachnamen, sondern definitiv auch das Aussehen. Dies wird immer wieder bei gemeinsamen öffentlichen Auftritten deutlich.

Überraschungs-Ei: Liz und Damian Hurley

Zwar sind die beiden bei weitem kein Mutter-Tochter-Duo, doch die Ähnlichkeit von Liz Hurley und Sohn Damian Hurley ist zu verblüffend, um sie nicht mit aufzunehmen. Sollte die Schauspielerin sich jemals gefragt haben, wie eine junge, männliche Version von ihr aussehen würde, braucht sie bloß Sohn Damian anzuschauen.

Der 19-Jährige möchte übrigens dem Berufsweg von Elizabeth Hurley folgen. Damian strebt ebenfalls eine Karriere als Schauspieler und Model an. Das Startkapital hat er ja auf jedem Fall schon einmal von seiner Mama mit auf den Weg gegeben bekommen.

