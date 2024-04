Film Jennifer Garner: Sie dreht ‚Mrs. Claus‘

Bang Showbiz | 04.04.2024, 14:00 Uhr

Jennifer Garner wird die Hauptrolle in dem festlichen Film ‚Mrs. Claus‘ spielen und den Film auch produzieren.

Die 51-jährige Schauspielerin wird den Netflix-Film zusammen mit Reese Witherspoon und Lauren Neustadter drehen, die für Hello Sunshine produzieren. Das Drehbuch wird von Leah McKendrick geschrieben. Insider erzählten nun gegenüber ‚Deadline‘, dass Witherspoon die ursprüngliche Idee für den kommenden Film lieferte.

Garner ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, sich mit Netflix für einen Familienfilm zusammenzutun, nachdem sie in ‚Family Switch‘ und ‚Yes Day‘ mitgespielt und produziert hat. Die ‚Daredevil‘-Darstellerin hat auch mit Hello Sunshine an dem Apple TV+-Thriller ‚The Last Thing He Told Me‘ zusammengearbeitet.

Diese Nachricht kommt, nachdem der Streaming-Riese Netflix kürzlich bestätigt hat, dass Brian Cox und Jodie Whittaker in einem weiteren Weihnachtsfilme – ‚That Christmas‘ – zu hören sein werden. Der ‚Succession‘-Star wird seine Stimme der Rolle des Weihnachtsmanns in dem kommenden Netflix-Animationsfilm leihen, der aus der Feder von Richard Curtis von ‚Tatsächlich Liebe‘ stammt und auf seinem gleichnamigen Buch basiert. Der kommende Film wird Curtis‘ erstes Animationsprojekt sein und es wird ein Regiedebüt für Simon Otto darstellen, der bei ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ als Head of Character Animation tätig war.