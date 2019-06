Alles über „Inas Nacht“: 13 Staffeln, 250 Promis – und wo gibt’s Tickets?

Samstag, 22. Juni 2019 22:39 Uhr

Die begnadete Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller meldet sich am heutigen Abend um 23.40 Uhr mit der neuen Staffel von ‚Ina’s Nacht‘ zurück. Gäste der Show in der winzigen Hamburger Hafenkneipe „Zum Schellfischposten“ sind heute Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker und Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff.

Die Show gibt es schon ziemlich lange, wir haben ein paar beeindruckende Zahlen zusammengetragen. „Inas Nacht“ wurde 2007 erstmals ausgestrahlt, läuft also seit 12 Jahren und startet nunmehr in die 13. Jahresstaffel. Bisher wurde 131 reguläre Folgen ausgestrahlt.

Einzigartiger Starauflauf

Insgesamt waren bei „Inas Nacht“ 250 bekannte Persönlichkeiten aus Schauspiel, Musik, Unterhaltung, Sport, Politik und Gesellschaft im „Schellfischposten“ zu Gast. Hinzu kamen 250 Musiker und Bands, die dort auftraten – von echten Weltstars wie z.B. John Legend, Dua Lipa, Lana Del Ray, Liam Gallagher, George Ezra und Blondie bis hin zu Nachwuchsmusikerinnen und -musikern, die ihr TV-Debüt in der beliebten Late-Night-Show feierten.

Kult ist natürlich auch der Chor draußen vorm Fenster der Kneipe. Dabei handelt es sich um den 20 Mann starken Wilhemsburger Shantychor „Tampentrekker“! Und noch was für die Chronisten: Kneipenwirtin Ulla heißt auch Müller – ist aber nicht verwandt und verschwägert mit Ina Müller!

Kann man Tickets kaufen?

Die Sendung wird in der seit über 100 Jahre bestehenden Hamburger Seemannskneipe „Zum Schellfischposten“ (Achtung, die Homepage ist der Knaller!) in Hamburg-Altona und unmittelbarer Elbnähe aufgezeichnet. Neben ihrem Alter und maritimen Charakter zeichnet sich der „Schellfischposten“ durch seine extrem geringe Größe aus, weshalb insgesamt nur 14 Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Aufzeichnungen von „Inas Nacht“ das Publikum bilden.

Auf Anfrage teilte uns der NDR mit: „Leider können keine Karten erworben werden, aber in regelmäßigen Abständen werden jeweils zwei Karten über die Homepage oder Facebook verlost.“

Übrigens: Die Sendung und ihre Moderatorin Ina Müller wurden teils mehrfach u .a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis, dem Deutschen Comedy-Preis, dem Echo und dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet.