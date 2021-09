Beef zwischen Billie Eilish und Jennifer Lopez? Video sorgt für Aufsehen

Billie Eilish während der MTV Video Music Awards

14.09.2021 22:00 Uhr

Ups, was war denn da los? Während der MTV Video Music Awards in New York scheint Sängerin Billie Eilish sichtlich unbeeindruckt von ihrer Künstlerkollegin Jennifer Lopez zu sein.

Latina Jennifer Lopez (49) sorgte im Barclays Center für den Hingucker des Abends. In einem ultra kurzen Glitzerrock mit Cut Outs an den Seiten und einem dazu passenden Oberteil verzauberte sie das Publikum. Doch nicht alle waren begeistert, wie sich später herausstellte.

Billie verzog keine Miene

Als Jennifer Lopez am Sonntag die Bühne der MTV Video Music Awards unter tosenden Applaus betrat, um den Preis für den besten Song des Jahres an Newcomerin Olivia Rodrigo (18) zu übergeben, kriegte sich das Publikum gar nicht mehr ein. Die Menge tobte, schrie und stand sogar für den „Jenny from the Block“-Star auf. Alle bis auf eine ganz bestimmte Person: Billie Eilish (19) verzog während des Spektakels keine Miene, wie ein Video im Nachhinein belegt.

Die Kamera schwenkte durch die Menschenmasse – bis sie bei der scheinbar gelangweilten Blondine hängen blieb.

Quelle: twitter.com



Dicke Luft?

Eilish schien sichtlich unbeeindruckt zu sein, erhob nicht sich wie alle anderen, sondern blieb unbeeindruckt auf ihrem Stuhl sitzen. Ihre Miene unterkühlt, nichtmal der Ansatz eines Lächelns konnte sich die Künstlerin beim Anblick von Lopez erzwingen. Doch was ist los bei den beiden Megastars?

Es wirkte fast so, als herrsche zwischen den Powerfrauen ganz schön dicke Luft. Denn während es jede Menge Standing Ovations für die Schauspielerin gab, guckte die „Bad Guy“-Interpretin fast schon genervt. Ob die Newcomerin wirklich ein Problem mit J.Lo hat oder sie an dem Abend einfach nur schlecht drauf war? Bislang unbekannt.

Sie trafen sich schon persönlich

Die Reaktion der 19-Jährigen blieb natürlich nicht unbemerkt, schnell machte der Clip die Runde im Netz. Ein User twitterte aufgebracht: „Ich fühle mich jedes Mal genau so, wenn ich J.Lo sehe, ihren Namen oder ihre Stimme höre!“ Damit bestätigten die Fans Billies gelangweiltes Verhalten. Doch ist die Engländerin wirklich kein Fan der „On The Floor“-Interpretin? Schließlich trafen sich die beiden Sängerinnen bereits im März 2020, machten sogar ein Foto zusammen, welches die beiden Frauen eng umschlungen auf Instagram zeigte.

Zwei Preise für Billie

Obwohl sich bislang weder Lopez noch Eilish zu dem Video geäußert haben, könnte sich die ungewöhnliche Reaktion wahrscheinlich auf die Aufregung der „Happier Than Ever“-Musikerin zurück führen lassen. Schließlich war diese an dem großen Abend der MTV Video Music Awards gleich für mehrere Auszeichnungen nominiert. Am Ende räumte Billie sogar zwei Preise ab.