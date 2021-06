„Die Alm“: Max Weidner singt den Titelsong zur ProSieben-Show

23.06.2021 20:43 Uhr

Viele fieberten ja schon seit längerem der Neuauflage der TV-Show „Die Alm“ entgegen. Musikalisch wird das Ganze von Max Weidner begleitet, der mit „So ist das Spiel, so ist das Leben“ den dazugehörigen Titelsong beigesteuert hat.

„So ist das Spiel, so ist das Leben“ ist eine Bearbeitung des gleichnamigen Songs von Almina der nun Titeltrack der ProSieben-Show „Die Alm“ wird. Der Song wird auf ProSieben durch Trailer und Videopremieren begleitet.

Max Weidner

In der Nähe von Weiden in der Oberpfalz aufgewachsen, hat ihn die Musik schon früh in ihren Bann gezogen und der Ort ihm auch seinen Beinamen „Der Weidner“ verpasst. Bereits mit drei Jahren tingelte er mit seinem Opa und dem Mini-Akkordeon durch die Bierzelte des Freistaats. Er nahm Gesangsunterricht und schrieb längst eigene Lieder, als er noch keine 18 Jahre alt war.

Genau zum 18. Geburtstag unterschrieb Max Weidner dann seinen ersten Plattenvertrag und spielte Kostproben seines musikalischen Könnens ein. Jetzt, mit 25 Jahren, hat „Der Weidner“ seinen persönlichen Stil gefunden und sein bewegtes junges Leben nimmt immer weiter an Fahrt auf.

Doch das war’s noch nicht, wie heißt es doch so schön, von Kopf bis Fuß. Mit dem Hut fängt’s an, das Charivari steht für die gelebte Tradition und es findet an den Füßen ein Grand Final. Farbenfroh stechen seine Chucks ins Auge, individuell und jedes Paar ein Unikat. Eine gute Freundin von Max zaubert ihm für jeden Anlass die passenden Treter.

„Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ im TV und Online

– ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, donnerstags, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

– Wiederholung immer mittwochs, 20:15 Uhr auf sixx und auf Joyn

– „Hüttentalk“ mit Drag Queen Candy Crash, donnerstags nach jeder Folge auf ProSieben.de und der App

Das sind die Teilnehmer

In sechs Folgen „Die Alm – Promischweiß & Edelweiß“ heißt es für diese Promis grüne Wiesen statt Großstadtdschungel, Hahnenschrei statt Handywecker und Kuhmist statt Shitstorm:

Model Mirja du Mont

Sternekoch Christian Lohse

Olympionikin Magdalena Brzeska

Erotik-Queen Vivian Schmitt

Influencer und Frauenschwarm Ioannis Amanatidis

Drag Queen Yoncé Banks

Influencerin Siria Campanozzi

„DSDS“-Stern Katharina Eisenblut

Influencer und Womanizer Aaron Hundhausen

Fitness-Influencer Hollywood Matze