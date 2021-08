Kerstin Ott mit Ehefrau: Hier ist das Video zu „Nachts sind alle Katzen grau“

26.08.2021 21:00 Uhr

Vor zwei Wochen hat Kerstin Ott mit ihrer neuen Single „Nachts sind alle Katzen grau“ den Startschuss für ihr brandneues, viertes Album gelegt, das am 10. September erscheint und ebenfalls „Nachts sind alle Katzen grau“ heißen wird.

Der Titeltrack ist ein absoluter Partysong mit dem die norddeutsche Singer/ Songwriterin ihren Fans Gelegenheit gibt, alle Sorgen für ein paar Augenblicke zu vergessen und sich nur dem Takt der Musik hinzugeben. Genau das spiegelt sich auch im frisch veröffentlichten Musikvideo für „Nachts sind alle Katzen grau“ wieder, das heute Premiere bei Youtube gefeiert hat.

Auch Ehefrau Karolina ist dabei

Im Clip – in dem sich die sympathische, weil bodenständige Kerstin Ott auch am Anfang mit Ehefrau Karolina zeigt – treffen die verschiedensten Menschen in einer schönen Sommernacht aufeinander und haben die Zeit ihres Lebens auf einer Live-Show von Kerstin Ott! Die Sängerin selbst sagt zu ihrer neuen Single: „Ich finde, der Spruch `Nachts sind alle Katzen grau` lässt sich auch sehr gut auf heutige Verhältnisse anwenden.“

Weiter sagt die 39-Jährige: „Gerade nachts beim Feiern kann man komplett in der Masse abtauchen und wird ein Teil von ihr. Jeder ist in dieser Situation gleich. Es ist total egal, wo man herkommt, welches Geschlecht man hat oder wieviel man auf dem Konto hat. Man kann sich völlig fallenlassen und unbeschwert sein.“