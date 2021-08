Silly melden sich mit Ohrwurm-Song „Werden und vergehn“ zurück!

06.08.2021 17:30 Uhr

Bevor die Band Silly um Ritchie Barton, Uwe Hassbecker und Jacki Reznicek im September ihr neues Album mit neu interpretierten Highlights der gefeierten Analog-Tour veröffentlicht, präsentieren die Berliner einen exklusiven Vorgeschmack.

Die brandneue Single „Werden und Vergehn“ mit den Gastsängerinnen AnNa R. und Julia Neigel ist heute veröffentlicht worden.

Dass es sich beim kommenden Album „Instandbesetzt“ weder um einen klassischen Live-Mitschnitt, noch um eine Best-of-LP handelt, haben Silly schon mit dem Vorabtrack „Hamsterrad“ im Juni bewiesen – einem von insgesamt drei brandneuen Stücken, die exklusiv auf dem kommenden Longplayer vertreten sein werden. Eine weitere Facette ihres kommenden 11. Albums zeigt die seit über 40 Jahren aktive Band aus Berlin mit der ersten offiziellen Singleauskopplung „Werden und Vergehn“, für die sich abermals die Sängerinnen AnNa R. und Julia Neigel das Mikrofon teilen.

Der Song hat das Zeug zur Hymne

Über dem eingängigen Arrangement aus Gitarrist Uwe Hassbeckers Feder, geht’s dieses Mal um große Umbrüche und kleine Annäherungen, ums Auseinander- und Wieder-aufeinander-zu-Driften im Leben: Durchzogen von Metaphern aus der Natur, ist „Werden und Vergehn“ ein Stück übers Kommen und Gehen, über den Wandel des Seins – und nicht zuletzt über den sehnlichen Wunsch nach einem Wiedersehen nach einer schwierigen Zeit wie den zurückliegenden Monaten: „Kontinente treiben aufeinander zu/wollen sich wieder finden/so wie ich und du.“

„Manche Liebe rostet/meistens aus Versehn“, heißt es anderswo im Text aus der Feder von Jörn Kalkbrenner, in dem auch Reibung als bedeutungsvoll und wichtig angesehen wird. Kurzum: Es ist eine von diesen heimlichen, grandios unaufgeregten Silly-Hymnen mit Tiefgang, perfekt ausbalanciert zwischen Pop-Eingängigkeit und Rock-Nachdruck, wenn sich die Melodien gegen Ende immer weiter in die Höhe schrauben.

Das sind Silly

Im Jahr 1978 an einem Ost-Berliner Biertisch gegründet, sind Silly seit der ersten LP-Veröffentlichung vor inzwischen 40 Jahren zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Musiklandschaft avanciert: Was einst mit erfolgreichen Releases in der DDR begann, bescherte der Band um Ritchie Barton (Keyboard), Uwe Hassbecker (Gitarre) und Jacki Reznicek (Bass) allein im letzten Jahrzehnt gleich mehrere Top-5-Alben in Deutschland – etwa „Alles Rot“ (2010; DE Nr. 3), „Kopf an Kopf“ (2013; DE Nr. 2) und „Wutfänger“ (2016; DE Nr. 5).

Im Jahr 2019 schlugen Silly das nächste Kapitel der Bandgeschichte auf und gingen mit den beiden Gastsängerinnen AnNa R. und Julia Neigel auf eine ausverkaufte und umjubelte Tour. Unter dem Motto „10 Alben, 10 Städte, 10 Shows“ stand die musikalische Historie der Gruppe im Fokus – und zwar analog. Aus insgesamt 62 Titeln, die in diesem Rahmen präsentiert wurden, haben Silly jetzt die 10 größten noch einmal neu interpretiert mit AnNa R. und Julia Neigel – fürs neue Album „Instandbesetzt“, das am 17. September erscheint.

Kurz nach der Albumveröffentlichung wollen Silly im Herbst 2021 auch auf die Bühne zurückkehren – wenn insgesamt 14 Shows in ganz Deutschland auf dem Programm stehen.

Tour-Termine

28.10. Hamburg I Laeiszhalle

29.10. Hannover I Theater Am Aegi

04.11. Stuttgart I Theaterhaus

05.11. Köln I E-Werk

06.11. Bremen I Metropol Theater

07.11. Mainz I Kurfürstliches Schloss

12.11. Erfurt I Thüringen Halle

13.11. Magdeburg I Amo

18.11. Chemnitz I Stadthalle

19.11. Neubrandenburg I HKB

20.11. Halle I Händelhalle

25.11. Dresden I Alter Schlachthof

26.11. Leipzig I Haus Auensee

27.11. Berlin I Tempodrom