18.11.2020 10:15 Uhr

Sexy wie Mama Liz: Damian Hurley nackt im Bett!

Der hübsche Sohn von Elizabeth Hurley postet ein sehr intimes Foto von sich direkt aus dem Bett. Was es wohl damit auf sich hat?

Damian Hurley (18) startet als Male Model gerade richtig durch. Dieses Jahr im Sommer hat der 18-Jährige seinen ersten großen Modelvertrag unterschrieben und tritt damit in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter Elizabeth Hurley (55). Auf Instagram zeigt sich Damian immer von seiner besten Seite und mit seinem neusten sexy Schnappschuss macht er seine Follower ganz wuschig!

Er will bis Weihnachten durchschlafen

Auf Damians neustem Instagram Post liegt der 18-Jährige nackt in seinem Bett, als Bildunterschrift schreibt er: „Zzzzzz bis Weihnachten“. Damit möchte Damian wohl sagen, dass er am liebsten bis Weihnachten durchschlafen möchte. Obwohl das Bild wahrscheinlich zeigen soll, wie verschlafen der 18-Jährige ist, sieht Damian wie auf jedem seiner Bilder perfekt gestylt aus. Sein markantes Gesicht sticht immer heraus. Seine weiblichen Fans hat er mit diesem Foto definitiv sehr glücklich gemacht.

Sein trauriges Jahr 2020

Kein Wunder, dass Damian das restliche Jahr am liebsten verschlafen würde. Sein Jahr 2020 war nicht einfach für ihn und seine berühmte Mutter. Der Millionär Steve Bing, Damians Vater und Ex-Mann von Elizabeth Hurley hat sich im Juni das Leben genommen. Ein großer Schock für Damian und seine Mutter. Zu verarbeiten, dass man im Alter von 18 Jahren ein Elternteil verliert: unvorstellbar – und unvorstellbar schmerzhaft. Ein großer Halt für Damian ist und bleibt seine Mutter Elizabeth. Die beiden sind ein Herz und eine Seele und stehen sich in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite.

Ist das Damians Freundin?

Neben seiner Mutter spielt auch eine weitere unbekannte und sehr junge Frau anscheinend eine wichtige Rolle in Damians Leben. Dieser gratulierte der 18-Jährige erst kürzlich mit diesen süßen Worten zum Geburtstag: „Alles Gute zum Geburtstag meine babaganoush, gott ich liebe dich“. In der Fotoreihe sieht man die beiden eng umschlungen und am Kuscheln. Ob es sich hierbei um seine feste Freundin handelt? Möglich wäre es, aber wir glauben nicht daran. Denn auf keinem der Fotos küssen sich die beiden, sie wirken eher wie beste Freunde. Außerdem sieht die schöne Unbekannte auch noch wirklich sehr jung aus. Und: Damian postet öfter vertraute Fotos mit guten weiblichen Freundinnen, deshalb wäre es nichts Außergewöhnliches.

Galerie

So süß war er als Kind

Damian lässt seine Fans viel am eigenen Privatleben teilhaben. So postete er vor einigen Tagen ein zuckersüßes Foto von sich als kleiner Junge und dort sehen wir sofort, was für gute Gene Damian hat! Besonders auffällig sind seine blauen Augen, die auf diesem Foto sofort herausstechen. Der 18-Jährige hat eine ganz klare Ähnlichkeit mit seiner Mutter Elizabeth. Die 55-Jährige hat nämlich genau die gleichen fast magischen Augen. Auch seine markanten Gesichtszüge hat er in die Wiege gelegt bekommen. Wir sind uns sicher, Damian wird als Model ganz groß rauskommen! (TSK)