Die 13. Staffel von „Let’s Dance“ ist im vollen Gange. Auf RTL warten jeden Freitag ab 20.15 Uhr eine Menge Unterhaltung auf die Zuschauer. Doch was ist in den vorherigen zwölf Staffeln passiert? Wer hatte eine Affäre mit welchem Tänzer und wer schmiss frühzeitig das Handtuch? Euer Wissen könnt ihr in dem ultimativen „Let’s Dance“-Quiz testen und auffrischen.

1. Welcher Star heiratete den Tanzpartner ? Manuel Cortez und Melissa Ortiz-Gomez Alexander Klaws und Isabel Evardsson Rebecca Mir und Massimo Sinató Richtig! Falsch! - 2. Wer nahm während der Show am meisten ab? Faisal Kawusi Thomas Drechsel Maite Kelly Richtig! Falsch! - 3. Welcher GZSZ-Star war nicht bei "Let's Dance"? Milos Vukovic Iris Mareike Steen Jörn Schlönvoigt Richtig! Falsch! - 4. Welche Kandidatin wurde später nicht Moderatorin in der Show? Victoria Swarovski Angelina Kirsch Sylvie Meis Richtig! Falsch! - 5. Welche/r Teilnehmer/in datete Rammstein-Frontmann Till Lindemann? Sophia Thomalla Enissa Amani Gil Ofarim Richtig! Falsch! - 6. Welche Teilnehmerin schockte mit einer Beziehung zu einem amerikanischen Rapper? Mandy Capristo und A$AP Rocky Brigitte Nielsen und Flavor Flav Judith Williams und Snoop Dogg Richtig! Falsch! - 7. Welche Schlagersängerin schaffte es am weitesten? Kerstin Ott Vanessa Mai Stefanie Hertel Richtig! Falsch! - 8. Welcher Tanzpartner datete eine Kandidatin? Ilia Russo und Nastassja Kinski Gil Ofarim und Ekaterina Leonova Christian Polanc und Enissa Amani Richtig! Falsch! - 9. Welches Paar nahm schon an Let's Dance teil? Laura Müller und Michael Wendler Andrea Sawatzki und Christian Berkel Carmen Geiss und Robert Geiss Richtig! Falsch! - 10. Welcher Teilnehmer stieg frühzeitig aus? Regina Halmich Arthur Abraham Niels Ruf Richtig! Falsch!