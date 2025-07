Stars Pietro Lombardi: So steht er einer ‚Let’s Dance‘-Teilnahme gegenüber

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger wurde auf Instagram gefragt, ob er gerne bei der Tanzshow auftreten würde.

Pietro Lombardi verrät, ob er sich eine Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘ vorstellen könnte.

Der Sänger wurde 2011 dank seines Siegs bei der achten Staffel von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ bekannt. Seitdem hat er erfolgreich vier Alben und zahlreiche Singles veröffentlicht. Auf Instagram sprach der 33-Jährige nun über eine potenzielle Teilnahme bei einer anderen RTL-Sendung.

„Machst du mal bei ‚Let’s Dance‘ mit?“, wollte ein Fan wissen. Daraufhin erwiderte Pietro: „Erst mal nicht. Ich habe sechsmal abgesagt und bekomme wahrscheinlich auch keine Anfrage mehr. Aktuell würde es zeitlich auch nicht passen. Würde wieder absagen.“ Trotzdem betonte der ‚Phänomenal‘-Interpret, dass er ein „Riesenfan“ der Tanzshow sei.

Tatsächlich würde Pietro gerne seine Verlobte Laura Maria Rypa auf das Tanzparkett schicken. „Laura Maria Rypa sehe ich bei ‚Let’s Dance‘. Das wäre doch geil. Einen schönen Tango Argentino – da wäre ich auf jeden Fall jeden Freitag da“, schwärmte er.

Die Influencerin hatte sich im Februar bereits selbst zu einer möglichen ‚Let’s Dance‘-Teilnahme geäußert. Sie finde die Sendung zwar reizvoll, habe aber auch großen Respekt davor. „Man bekommt ja mit, was für ein krasses, intensives Training dahintersteckt“, räumte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story ein. Die zeitintensive Vorbereitung schrecke sie ab – vor allem, weil sie das Training nicht mit ihrer Rolle als Zweifach-Mutter verbinden könne. „Meine Kinder stehen an erster Stelle“, stellte Laura klar. Das Paar hat zusammen die Söhne Leano (2) und Amelio (10 Monate). Aus seiner Ehe mit Sarah Engels hat Pietro außerdem den neunjährigen Sohn Alessio.