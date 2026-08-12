Musik Ritchie Blackmore kehrt nach 33 Jahren erstmals mit Deep Purple auf die Bühne zurück

Deep Purple - Ritchie Blackmore's Rainbow Perform In Berlin 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 14:00 Uhr

Ritchie Blackmore kehrt nach 33 Jahren erstmals mit Deep Purple auf die Bühne zurück.

Ritchie Blackmore wird nach mehr als drei Jahrzehnten erstmals wieder gemeinsam mit Deep Purple auf der Bühne stehen.

Der Gitarrist hat bestätigt, dass er am Mittwochabend (12. August) bei der Headliner-Show der Band im Northwell at Jones Beach Theater in Wantagh, New York, überraschend auftreten wird. Der 81-jährige Rockmusiker scherzte zunächst, sein Gastauftritt solle eigentlich „ein Geheimnis“ bleiben, bevor er verriet, dass er für eine Zugabe gemeinsam mit der Gruppe auf die Bühne kommen wolle. Zuletzt hatte Blackmore 1993 mit Deep Purple gespielt.

Er habe sich bei Sänger Ian Gillan gemeldet – über das, was er scherzhaft seine „KI-Taube“ nannte – und gefragt, ob er „aus alten Zeiten“ bei einem einzigen Song mitmachen könne. Gillan und die übrigen Bandmitglieder stimmten dem Vorschlag zu. Während eines Instagram-Livestreams mit seiner Ehefrau Candice Night am Tag zuvor sagte Blackmore: „Es gibt etwas, das wir über morgen Abend erzählen wollten … Nun, es ist ein Geheimnis und ich möchte nicht, dass es jemand weiß, aber wahrscheinlich werde ich mit der Band Deep Purple eine Zugabe spielen. Aber ihr dürft es niemandem sagen, und ich weiß, dass dieses Geheimnis gewahrt wird. Oder etwa nicht? Ich nehme es an.“

Wie es zu der Idee für seinen Gastauftritt kam, schilderte Blackmore ebenfalls mit einem Augenzwinkern: „Ich habe tatsächlich angerufen … Nein, ich habe ihn nicht angerufen, ich habe meine KI-Taube zu Ian Gillan von Deep Purple nach Portugal geschickt, wo er derzeit lebt. Und ich sagte: ‚Was würdest du davon halten, wenn ich nur für eine Zugabe auf die Bühne komme? Nur bei einem Song. Ich möchte mich nicht aufdrängen.‘ Und ich sagte: ‚Kein Druck – einfach ein bisschen aus alten Zeiten.‘ Ich bin jetzt 81. Er schien die Idee also großartig zu finden, legte sie der Band vor, bekam ein Daumen hoch – und es sieht so aus, als könnten wir das tatsächlich machen.“ Für seinen Auftritt hat Blackmore bereits einen kleinen, aber leistungsstarken Verstärker vorbereitet. Außerdem zog er nach 25 Jahren erstmals wieder neue Saiten auf seine Stratocaster auf.