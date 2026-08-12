Film Demi Lovato erklärt, warum ‚Camp Rock‘ einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat

Demi Lovato - AVALON - LA - Jan - 2026 - Infinite Icon premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 14:00 Uhr

Demi Lovato erklärt, warum 'Camp Rock' einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat.

Demi Lovatos Figur aus ‚Camp Rock‘ wird für sie immer einen „besonderen Platz in [ihrem] Herzen“ haben.

Die 33-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Mitchie Torres in ‚Camp Rock‘ und der Fortsetzung ‚Camp Rock 2: The Final Jam‘ bekannt. Nun verriet Demi, dass sie sich sehr darüber gefreut habe, die Figur für ‚Camp Rock 3‘ erneut zu verkörpern. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „‚Camp Rock‘ hat so vielen Menschen sehr viel bedeutet und auch mir bedeutet die Reihe unglaublich viel. Hier begann meine Reise in dieser Branche, und Mitchie wird für mich immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben.“

Demi, die bereits als Kind durch ihre Auftritte beim Disney Channel bekannt wurde, gab ihren jüngeren Kollegen Sherry Cola, Liamani Segura und Malachi Barton außerdem einige Ratschläge für ihren Start ins Rampenlicht. Sie erinnerte sich daran, ihnen gesagt zu haben: „Das Ganze wird ein Wirbelwind werden. Achtet darauf, Pausen einzulegen, wenn ihr sie braucht. Es ist so wichtig, auf eure mentale Gesundheit zu achten, das alles aufzusaugen und Spaß zu haben. Das ist das Wichtigste.“

Auch die Jonas Brothers – Nick, Kevin und Joe – sind für den neuen Film in ihre bekannten Rollen zurückgekehrt. Nick Jonas (33) räumte ein, dass er die aufstrebenden Nachwuchsstars von heute nicht unbedingt beneide. „Ich beneide niemanden, der das heute macht. Wahrscheinlich gibt es viel mehr Beobachtung und Kontrolle“, sagte er. „Die Dinge passieren viel schneller, und dadurch hat man auch die Möglichkeit, sich schneller zu erklären. Als wir angefangen haben, hatten wir nicht viele Möglichkeiten. Man konnte eigentlich nur hoffen, dass der Artikel nicht über einen selbst handelt. Heute kann man zumindest auf TikTok gehen und sagen: ‚Hey Leute, das habe ich nicht gesagt‘ oder was auch immer passiert ist.“