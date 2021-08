Alex Rodriguez: Dankbar für die fünf Jahre mit Jennifer Lopez

Alex Rodriguez spricht erstmals über die Trennung von J.Lo

18.08.2021 10:44 Uhr

Lange hat man drauf gewartet, jetzt hat sich Alex Rodriguez erstmals öffentlich zur Trennung von Jennifer Lopez geäußert.

Alex Rodriguez sprach nun das erste Mal über sein Liebes-Aus mit Jennifer Lopez. Fünf Jahre lang galten der Baseball-Star und die schöne Latina als absolutes Traumpaar. Im März 2019 krönten sie ihre Liebe mit einer Verlobung. Zur Hochzeit sollte es jedoch nie kommen. Erst zwang die Corona-Pandemie das Paar dazu, die Trauung zu verschieben, dann folgte das endgültige Aus.

Was macht er seit der Trennung?

Seitdem bändelte die Sängerin mit ihrem Ex Ben Affleck an, den sie bereits zwischen 2002 und 2004 datete. Jetzt sind die beiden wieder ein Paar. ‚A-Rod‘ dagegen ist nach wie vor Single. Wie der 46-Jährige nun im Gespräch mit „Entertainment Tonight“ verrät, wolle er sich erst einmal auf seine Familienleben mit den Töchtern Natasha (16) und Ella (13) konzentrieren, die aus seiner Ehe mit Cynthia Scurtis stammen.

Alex Rodriguez geht es „großartig“

Böse Worte über seine Ex will er sich jedoch nicht entlocken lassen – ganz im Gegenteil. „Ich hatte fünf Jahre eines unglaublichen Lebens und einer unglaublichen Partnerschaft und wir haben so viel gelernt. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, das zu nehmen, uns nach vorne zu wenden und zu sagen ‚Wisst ihr was? Wir sind so dankbar für die letzten fünf Jahre. Wie können wir die nächsten fünf Jahre besser machen mit den Lektionen, die wir gelernt haben?‘“, betont der 46-Jährige.

„Mir geht es also großartig.“ Reue aufgrund der Vergangenheit verspüre er keine. „Ich bin so dankbar, wohin mich Gott und das Licht geführt haben und ich freue mich wirklich auf die Zukunft. Vor allem darauf, zu sehen, wie sich meine Mädels entwickeln“, erklärte er.

Jennifer Lopez geht jetzt so mit der Trennung um

Jennifer Lopez scheint ihre Lektion allerdings so gut gelernt zu haben, dass sie jetzt sogar alle gemeinsamen Fotos der beiden auf ihrem Instagram-Account endgültig gelöscht hat. Zu den gelöschten Beiträgen gehören ein Video mit einem riesigen Blumenstrauß, den sie von dem ehemaligen Yankees-Spieler zum Valentinstag erhalten hat, sowie Fotos, auf denen die beiden während der Amtseinführung von Präsident Joe Biden zusammen posieren. Auf einigen Familienbildern oder in einem alten Vatertagsclip ist Rodriguez noch zu sehen, ebenso wie seine beiden Töchter.